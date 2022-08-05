Hạn thái tuế: 3 con giáp sau đây cần cẩn thận trong 5 tháng cuối năm 2022 kẻo thua thiệt đủ đường

Tâm linh - Tử vi 05/08/2022 08:27

Tử vi cho thấy trong những tháng cuối năm 2022, những con giáp sau đây cần cẩn thận vì vướng hạn thái tuế, dễ gặp xui xẻo trong công việc, tài chính lẫn tình duyên.

Tuổi Dần

Tử vi trong 5 tháng cuối năm Nhâm Dầm  2022, người tuổi này sẽ có không ít chuyện buồn phiền, buồn nhiều hơn vui, vận trình nhiều biến động, dễ có bệnh tật hay bị họa thị phi, tài chính bất ổn, hoạ phúc ngang nhau. Năm Nhâm Dần người tuổi Dần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn mới được.

Hạn thái tuế: 3 con giáp sau đây cần cẩn thận trong 5 tháng cuối năm 2022 kẻo thua thiệt đủ đường - Ảnh 1

Người tuổi Dần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn mới được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Do vận hạn này ảnh hưởng đến sự nghiệp, sức khỏe và tài lộc, công việc bị kẻ tiểu nhân ngáng trở gây mất tiền. Chính vì vậy, những người tuổi Hợi trong năm nay không nên đầu tư làm ăn lớn kẻo dễ bị kẻ gian lừa đảo mất mát. Đặc biệt, trong công việc tuổi Hợi không nên nóng vội mà cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước khi quyết định mọi việc.

Hạn thái tuế: 3 con giáp sau đây cần cẩn thận trong 5 tháng cuối năm 2022 kẻo thua thiệt đủ đường - Ảnh 2
Những người tuổi Hợi trong năm nay không nên đầu tư làm ăn lớn kẻo dễ bị kẻ gian lừa đảo mất mát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người sinh tuổi Thân bao gồm các năm: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 và 2016

Người tuổi Thân năm nay bị hạn nặng nhất: gặp hạn trong sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe, cả năm bôn ba, vất vả ngược xuôi, biến động nhiều, có khả năng cao thay đổi về công việc, nhà ở.

Công việc làm ăn hay học tập cực khổ, dễ gặp hoạ tiểu nhân, tránh gây gổ đánh nhau mà gặp họa đổ máu. Trong chuyện tình cảm có nhiều chuyện lặt vặt xảy ra khiến mối quan hệ xấu đi.

Hạn thái tuế: 3 con giáp sau đây cần cẩn thận trong 5 tháng cuối năm 2022 kẻo thua thiệt đủ đường - Ảnh 3
Người tuổi Thân năm nay bị hạn nặng nhất: gặp hạn trong sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe, cả năm bôn ba, vất vả ngược xuôi, biến động nhiều, có khả năng cao thay đổi về công việc, nhà ở - Ảnh minh họa: Internet

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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