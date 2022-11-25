Hai ngày cuối tuần (26-27/11) phát tài phát lộc: 3 tuổi hết sung Thái Tuế tiền về như vũ bão, cuối năm ăn Tết to nhất làng

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 18:18

Tử vi 2 ngày cuối tuần (26-27/11) dự báo, dưới đây là top 3 con giáp có cơ hội đổi đời, chạm tay vào nhiều cơ hội làm giàu, vì thế hãy nhanh chóng nắm bắt để đổi đời.

Tuổi Dần

Theo dõi tử vi 2 ngày cuối tuần (26-27/11), người tuổi Dần được tài tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn ở phương diện tài lộc. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh đứng trước nhiều cơ hội lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt kịp thời.

Hai ngày cuối tuần (26-27/11) phát tài phát lộc: 3 tuổi hết sung Thái Tuế tiền về như vũ bão, cuối năm ăn Tết to nhất làng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi này không còn bị áp lực bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền như khoảng thời gian trước. Các kế hoạch kinh doanh, đầu tư cũng diễn ra êm xuôi đúng như dự tính của bạn. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ. Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng. Sự thông minh, nhạy bén và nắm bắt thời cơ tốt là bước đệm vững chắc giúp bản mệnh dễ dàng thăng tiến trong tương lai.

Tuy nhiên, đừng quên tham khảo ý kiến của những người đi trước trong những quyết định quan trọng để tránh sơ suất.

Tuổi Tỵ

Chúc mừng tuổi Tỵ là con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần này (26-27/11). Những thành tích mà bạn gặt hái được trong công việc ắt sẽ khiến cho rất nhiều người phải ngạc nhiên.

Hai ngày cuối tuần (26-27/11) phát tài phát lộc: 3 tuổi hết sung Thái Tuế tiền về như vũ bão, cuối năm ăn Tết to nhất làng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, cần phải nói rằng thời gian này là thời điểm thích hợp để người tuổi Tỵ bày tỏ quan điểm cá nhân với đồng nghiệp cũng như lãnh đạo. Những quan điểm đúng đắn của bạn có thể giúp tập thể phát triển nhanh chóng hơn, mang tới những hiệu quả bất ngờ. 

Với người làm ăn kinh doanh, cát tinh mang tới những cơ hội hợp tác thành công với những đối tác, khách hàng có chung mục tiêu và ý tưởng. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân, bạn sẽ thuyết phục được nhiều người tin theo mình. Đồng thời, Tỵ cũng đừng ngại tham gia một vài hoạt động ngoài trời. Thông qua việc này, bạn không những lấy lại năng lượng mà còn có thể tìm ra sức mạnh tiềm ẩn của mình.

Tuổi Dậu

Hai ngày cuối tuần này (26-27/11), người tuổi Dậu không cần quá căng thẳng về chuyện tiền bạc vì bạn đang được Thần Tài ưu ái trợ mệnh, giúp việc kiếm tiền thuận lợi hơn rất nhiều.

Hai ngày cuối tuần (26-27/11) phát tài phát lộc: 3 tuổi hết sung Thái Tuế tiền về như vũ bão, cuối năm ăn Tết to nhất làng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là trong Chủ nhật ngày 26/11/2022, con giáp này sẽ thấy rằng tài khí có chuyển biến tích cực, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, làm đâu thắng đó.

Người theo nghiệp kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bạn vẫn có lợi.

Nhìn chung trong thời gian này tiền bạc không còn là vấn đề với con giáp này. Tuy nhiên, đôi khi vì quá mải mê kiếm tiền mà bản mệnh quên cả việc chăm lo cho bản thân mình, hãy nghỉ ngơi nhé dù gì cũng là ngày cuối tuần rồi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (26, 27/11): Chúa Mẫu ban lộc lớn, 3 con giáp bùng nổ vận may, đầu tư đâu thắng đó, phất lên giàu có cuối năm

Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (26, 27/11): Chúa Mẫu ban lộc lớn, 3 con giáp bùng nổ vận may, đầu tư đâu thắng đó, phất lên giàu có cuối năm

Tử vi khoa học dự báo rằng, trong 2 ngày cuối tuần này (26, 27/11) này, có 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền tài vật chất đều vô cùng rộng mở, cuộc sống cuối năm vô cùng phát đạt.

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