Chạy trời không thoát khỏi định mệnh: 3 con giáp vướng đại hạn trong 2 ngày tới (25, 26/11), dễ đụng độ tiểu nhân, tiền không cánh mà bay

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 18:44

Vận đổi sao dời, trong 2 ngày tới đây (25, 26/11), 3 con giáp cẩn thận mọi việc kẻo mất tiền oan uổng, mọi mối quan hệ cũng phải cẩn thận hơn.

Tuổi Sửu

Cái tên đầu tiên được nhắc tới trong số những con giáp xui xẻo trong 2 ngày tới (25, 26/11) không phải ai khác chính là tuổi Sửu. Bản mệnh được dự báo có thể sẽ phải chịu rất nhiều áp lực trong công việc. Sửu phải đối mặt với hàng loạt nhiệm vụ từ phía cấp trên. Khối lượng công việc gia tăng liên tục khiến con giáp này quay cuồng chóng mặt.

Chạy trời không thoát khỏi định mệnh: 3 con giáp vướng đại hạn trong 2 ngày tới (25, 26/11), dễ đụng độ tiểu nhân, tiền không cánh mà bay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, tài vận cũng có thể sa sút bất cứ lúc nào cũng chỉ vì cái tính tiêu pha quá hoang phí cho sở thích cá nhân của bạn. Dường như càng ngày bạn càng không nghiêm túc thực hiện kế hoạch tiết kiệm đã từng đặt ra.

Sửu nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình. Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những người có uy tín, tránh nghe những lời dụ dỗ của người khác khiến tiền bạc thất thoát. Việc kinh doanh cũng bết bát, dễ mất tiền, thất thu.

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết trong 2 ngày sắp tới đây (25, 26/11) những người tuổi Tuất có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Đặc biệt, những người tuổi Tuất làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè. Việc kinh doanh của những người tuổi Tuất dễ mất tiền, thất thu.

Chạy trời không thoát khỏi định mệnh: 3 con giáp vướng đại hạn trong 2 ngày tới (25, 26/11), dễ đụng độ tiểu nhân, tiền không cánh mà bay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết những người tuổi Tuất cần xem xét cẩn trọng so với việc xuất hành, hạn chế đi đâu xa. Đặc biệt, công việc của Tuất có biến động khá lớn, bạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người mới khởi nghiệp. Bạn làm gì cũng chỉ có một mình, khó nhờ vả được anh em, bạn bè.

Cũng trong 2 ngày này, Tuất hãy an phận thủ thường, làm tốt công việc của mình rồi đi về chứ đừng ôm thêm việc mang về nhà vì có làm cũng không xong. Muốn có một ngày bình yên thì tâm bạn phải tĩnh trước đã, càng suy nghĩ nhiều càng rối ren.

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết trong 2 ngày tới (25, 26/11), công việc của tuổi Hợi vô cùng khó khăn, kinh doanh buôn bán gặp bất lợi, có dấu hiệu hao tài nặng. Bên cạnh đó, Hợi còn cần phải đề phòng bị trộm cắp tài sản, họa tiểu nhân. Gia đạo không êm ấm vì vợ chồng dễ xung đột do công việc, tài chính.

Chạy trời không thoát khỏi định mệnh: 3 con giáp vướng đại hạn trong 2 ngày tới (25, 26/11), dễ đụng độ tiểu nhân, tiền không cánh mà bay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, những người tuổi Hợi trong thời gian này nên hạn chế đi lại, cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông vận tải và đặc biệt quan trọng là cần phải chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe thể chất, thân thể của mình. Đồng thời, thời gian này sức khỏe của Hợi cũng kém, bạn dễ mắc bệnh hơn.

Điều Hợi có thể làm là thận trọng, tỉnh táo và luôn kiểm tra kĩ càng mọi việc, làm đến đâu chắc đến đấu để hạn chế vấn đề phát sinh. Bạn cũng chớ nên hiếu thắng hoặc quá mức cố chấp trong một vấn đề nào đó.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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