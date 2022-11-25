Tháng 12 đang cận kề, 3 con giáp chuẩn bị két sắt rương vàng đựng tiền của, phất lên vù vù, làm đâu thắng đó, cuối năm số đỏ như son

Chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Mùi tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà túi tiền cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng kí kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác.

Người tuổi Mùi là con giáp may mắn tháng 12/2021, bạn gặp được nhiều thành công là vì bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Lại thêm việc bạn biết cách lập kế hoạch cho công việc nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước, dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối.

Đời sống tình cảm vợ chồng êm đềm, hạnh phúc bởi đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình.

Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 12 này, người tuổi Tuất được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng. Trong thời gian này, người tuổi Tuất nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần ngay thẳng, thật thà. Đó là điều ai cũng phải công nhận. Tuy nhiên, đôi lúc con giáp này tỏ ra thiển cận, chỉ quan tâm đến cái lợi trước mắt chứ hiếm khi tính đến lợi ích lâu dài. Nhìn chung, con giáp này thông minh, ham học hỏi từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, họ thường thành đạt trong công việc và sớm có được sự nghiệp ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 12 này, tài vận của người tuổi Dần bắt đầu khởi sắc. Công việc kinh doanh của họ tốt hơn trước rất nhiều. Được nhiều khách hàng ủng hộ, doanh số của công ty, cửa hàng của họ tăng cao hơn trước.

Trong tháng này, họ buôn bán gặp thời gặp thế, thu lời liền tay, có thể tất toán nợ nần. Ngoài ra, trước Tết Nguyên Đán, người tuổi này cũng có vận đào hoa vượng. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ sớm tìm được người phù hợp. Trong khi người tuổi Dần đã có đôi có cặp có tin vui mang thai, cưới hỏi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!