Tử vi may mắn mùng 2/11 âm lịch: 3 con giáp chính thức hết hạn Tam Tai, rước trọn lộc thiên hạ vào nhà, tiền bạc sắp tới khỏi phải lo

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 17:28

Tử vi ngày mai (mùng 2/11 âm lịch) cho thấy, vận trình tài lộc của 3 con giáp này tăng cao do có sự giúp đỡ của Thực Thần, nếu có dự định đầu tư gì thì nên chớp thời cơ.

Tuổi Tý

Tử vi mùng 2/11 âm lịch dự báo, con đường sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra có Tam Hợp che chở. Vậy nên, người tuổi này rất kiên trì với những mục tiêu đã đặt ra và đạt những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, khuyết điểm của bản mệnh là luôn thúc ép người khác quá nhiều. 

Tử vi may mắn mùng 2/11 âm lịch: 3 con giáp chính thức hết hạn Tam Tai, rước trọn lộc thiên hạ vào nhà, tiền bạc sắp tới khỏi phải lo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc vượng phát. Con giáp này có thể nâng cao nguồn tài chính trong ngày này nhờ tìm thấy được cơ hội kiếm tiền cho mình. Tý có Thực Thần trợ mệnh nên về khoản tiền bạc bản mệnh không có gì phải lo lắng. Bản mệnh nắm bắt những cơ hội hiếm có để nhân đôi, nhân ba khối tài sản của mình. Bên cạnh đó, tuổi Tý cũng không cần phải lo lắng về những kẻ tiểu nhân lăm le bày mưu tính kế với mình.

Vận trình tình cảm thăng hoa, nở rộ. Sự xuất hiện của Ngũ hành tương sinh đã giúp cho bạn và nửa kia có khoảng thời gian thật hạnh phúc, viên mãn. 

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mai (mùng 2/11 âm lịch) dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mùi diễn ra đúng như mình mong muốn. Người tuổi này có thêm nguồn năng lượng và sự hăng say khi làm việc do có sự nâng đỡ của Tam Hợp.

Tử vi may mắn mùng 2/11 âm lịch: 3 con giáp chính thức hết hạn Tam Tai, rước trọn lộc thiên hạ vào nhà, tiền bạc sắp tới khỏi phải lo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ. Người đầu tư cũng tìm được những dự án tốt, mang lại lợi nhuận cao. Người làm công ăn lương có sự chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ nên được cấp trên và đồng nghiệp hết sức tin tưởng.

Vận trình tài lộc tươi sáng, rực rỡ. Con giáp này có thể nâng cao nguồn thu nhập từ công việc chính lẫn nghề tay trái. Con giáp này có thể cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ làm nhiều việc cùng một lúc. 

Vận trình tình cảm êm ấm, hòa hợp. Mối duyên lành của bạn và nửa kia có sự thúc đẩy của Ngũ hành Thủy sinh Mộc đã trở nên hài hòa, ấm áp hơn. 

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu là người hiền lành, hòa đồng, biết cảm thông, chia sẻ với người khác. Người tuổi này không ngại giúp đỡ người khác nên thường gặp điều may mắn. Trong công việc, họ giữ đúng tinh thần trách nhiệm từ đầu đến cuối.

Tử vi may mắn mùng 2/11 âm lịch: 3 con giáp chính thức hết hạn Tam Tai, rước trọn lộc thiên hạ vào nhà, tiền bạc sắp tới khỏi phải lo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi mùng 2/11 âm lịch dự báo, vận khí của con giáp tuổi Dậu trong ngày này bùng nổ to. Con giáp này nếu đang khó khăn, thiếu thốn cũng nhận được cơ hội thay đổi cuộc đời. Họ nhận được cơ hội công việc, kiếm thêm thu nhập. Người tuổi này làm chủ cũng tìm được nhân viên có năng lực. Trong khi đó, những người kinh doanh cũng buôn may bán đắt, lợi nhuận tăng đều.

Những người còn gặp khó khăn cũng sớm tất toán nợ nần. Con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. 

Vận trình tình cảm hài hòa, nồng thắm. Bạn và đối phương đang có khoảng thời gian khá bình yên, viên mãn. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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