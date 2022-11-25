Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (26, 27/11): Chúa Mẫu ban lộc lớn, 3 con giáp bùng nổ vận may, đầu tư đâu thắng đó, phất lên giàu có cuối năm

Tâm linh - Tử vi 25/11/2022 08:01

Tử vi khoa học dự báo rằng, trong 2 ngày cuối tuần này (26, 27/11) này, có 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền tài vật chất đều vô cùng rộng mở, cuộc sống cuối năm vô cùng phát đạt.

Tuổi Mão

Theo dõi tử vi cuối tuần (26, 27/11), người tuổi Mão được tài tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn ở phương diện tài lộc. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh đứng trước nhiều cơ hội lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt kịp thời.

Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (26, 27/11): Chúa Mẫu ban lộc lớn, 3 con giáp bùng nổ vận may, đầu tư đâu thắng đó, phất lên giàu có cuối năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi này không còn bị áp lực bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền như khoảng thời gian trước. Các kế hoạch kinh doanh, đầu tư cũng diễn ra êm xuôi đúng như dự tính của bạn. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ.

Vận may sự nghiệp đang lên cao ngất ngưởng. Sự thông minh, nhạy bén và nắm bắt thời cơ tốt là bước đệm vững chắc giúp bản mệnh dễ dàng thăng tiến trong tương lai.

Tuy nhiên, đừng quên tham khảo ý kiến của những người đi trước trong những quyết định quan trọng để tránh sơ suất.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có tính cách rất tích cực và biết suy luận, nhận định các vấn đề đúng đắn. Nhờ sự siêng năng và nỗ lực mà họ có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Đúng 2 ngày tới (26, 27/11), đường đời của tuổi Thìn sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực.

Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (26, 27/11): Chúa Mẫu ban lộc lớn, 3 con giáp bùng nổ vận may, đầu tư đâu thắng đó, phất lên giàu có cuối năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này được định sẵn là lúc tài lộc của tuổi Thìn tốt đẹp dần lên. Họ dần tích lũy được tiền tài và của nả nhờ may mắn. Lúc này, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống của tuổi Thìn đều khởi sắc tuyệt đối. Nói chung họ sẽ gặt hái nhiều thành công như mong đời và có tiền để dành cho nhiều năm về sau.

Người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn, tiền tài vào nhà như nước, không phải lo lắng tới các khoản chi tiêu nữa. Đối với người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính từ lương thì bạn cũng có thêm chút thu nhập bên ngoài do làm thêm hoặc có nghề tay trái. Mặc dù là nguồn thu phụ nhưng cũng đủ để bản mệnh chi tiêu, bù đắp cho những khoản cấp bách, giải tỏa áp lực về tài chính.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dần được tử vi chỉ ra sẽ có may mắn ngập tràn trong 2 ngày cuối tuần này (26, 27/11). Nhờ có thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, tiền bạc, tài lộc đổ về nhiều đến bất ngờ. Tuổi Dậu sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (26, 27/11): Chúa Mẫu ban lộc lớn, 3 con giáp bùng nổ vận may, đầu tư đâu thắng đó, phất lên giàu có cuối năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để làm giàu. Con giáp Dậu sẽ có cơ hội nhận những khoản lộc ngoài mong đợi. Người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ nhận được hay tiền lãi từ việc đầu tư. Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Dậu vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua.

Dù sẽ vất vả hơn ngày thường nhưng nếu hy sinh một chút thì bạn sẽ có thêm tiền bạc cho mình, mọi thứ đều cần có sự đánh đổi. Tiền bạc rủng rỉnh còn giúp bạn đề phòng những khi khó khăn sẽ không phải xoay xở nhiều nữa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tháng 12 đang cận kề, 3 con giáp chuẩn bị két sắt rương vàng đựng tiền của, phất lên vù vù, làm đâu thắng đó, cuối năm số đỏ như son

Tháng 12 đang cận kề, 3 con giáp chuẩn bị két sắt rương vàng đựng tiền của, phất lên vù vù, làm đâu thắng đó, cuối năm số đỏ như son

Trong tháng cuối cùng của năm 2022 này, nhiều cơ hội xuất hiện tới tấp, chỉ cần 3 con giáp dũng cảm nắm bắt và kiên trì thực hiện tới cùng thì ắt gặt hái thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp may mắn cuối tuần

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc