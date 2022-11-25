Tử vi may mắn 2 ngày cuối tuần (26, 27/11): Chúa Mẫu ban lộc lớn, 3 con giáp bùng nổ vận may, đầu tư đâu thắng đó, phất lên giàu có cuối năm

Tuổi này không còn bị áp lực bởi gánh nặng cơm áo gạo tiền như khoảng thời gian trước. Các kế hoạch kinh doanh, đầu tư cũng diễn ra êm xuôi đúng như dự tính của bạn. Những gì mà con giáp này làm được nhất định sẽ khiến nhiều người phải trầm trồ.

Theo dõi tử vi cuối tuần (26, 27/11), người tuổi Mão được tài tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn ở phương diện tài lộc. Điềm báo tử vi cho thấy bản mệnh đứng trước nhiều cơ hội lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt kịp thời.

Tuy nhiên, đừng quên tham khảo ý kiến của những người đi trước trong những quyết định quan trọng để tránh sơ suất.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn có tính cách rất tích cực và biết suy luận, nhận định các vấn đề đúng đắn. Nhờ sự siêng năng và nỗ lực mà họ có nhiều cơ hội phát triển bản thân. Đúng 2 ngày tới (26, 27/11), đường đời của tuổi Thìn sẽ ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này được định sẵn là lúc tài lộc của tuổi Thìn tốt đẹp dần lên. Họ dần tích lũy được tiền tài và của nả nhờ may mắn. Lúc này, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống của tuổi Thìn đều khởi sắc tuyệt đối. Nói chung họ sẽ gặt hái nhiều thành công như mong đời và có tiền để dành cho nhiều năm về sau.

Người buôn bán kinh doanh có lộc làm ăn, tiền tài vào nhà như nước, không phải lo lắng tới các khoản chi tiêu nữa. Đối với người làm công ăn lương thì ngoài thu nhập chính từ lương thì bạn cũng có thêm chút thu nhập bên ngoài do làm thêm hoặc có nghề tay trái. Mặc dù là nguồn thu phụ nhưng cũng đủ để bản mệnh chi tiêu, bù đắp cho những khoản cấp bách, giải tỏa áp lực về tài chính.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dần được tử vi chỉ ra sẽ có may mắn ngập tràn trong 2 ngày cuối tuần này (26, 27/11). Nhờ có thần Tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này luôn vây quanh bởi năng lượng tích cực, tiền bạc, tài lộc đổ về nhiều đến bất ngờ. Tuổi Dậu sẽ đón được nhiều tin vui không chỉ về công việc mà còn phát tài phát lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, tuổi Dậu nên nắm bắt cơ hội để làm giàu. Con giáp Dậu sẽ có cơ hội nhận những khoản lộc ngoài mong đợi. Người làm ăn kinh doanh thì có thể sẽ nhận được hay tiền lãi từ việc đầu tư. Thời gian tới không cần đụng tay đụng chân quá nhiều, tuổi Dậu vẫn sẽ tận hưởng được thành quả mà bản mệnh đã vất vả làm suốt thời gian qua.

Dù sẽ vất vả hơn ngày thường nhưng nếu hy sinh một chút thì bạn sẽ có thêm tiền bạc cho mình, mọi thứ đều cần có sự đánh đổi. Tiền bạc rủng rỉnh còn giúp bạn đề phòng những khi khó khăn sẽ không phải xoay xở nhiều nữa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!