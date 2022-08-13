Giờ vàng chỉ 0h đêm nay (14/8), Thần Tài ban phát vàng bạc, vét sạch tài lộc trong thiên hạ, yên tâm làm giàu, cuộc sống cực kỳ sung túc

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 06:04

Đúng thời gian này có 3 con giáp được Thần Tài ưu ái nên giàu sang may mắn vô cùng.

Tuổi Dậu

Đúng thời gian này, tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng. Cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Trong thời gian tới, tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, người tuổi Dậu được dự đoán càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Giờ vàng chỉ 0h đêm nay (14/8), Thần Tài ban phát vàng bạc, vét sạch tài lộc trong thiên hạ, yên tâm làm giàu, cuộc sống cực kỳ sung túc - Ảnh 1
Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận Dậu đều có bước chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần khá cầu toàn. Họ thích theo đuổi sự hoàn hảo và đòi hỏi mọi thứ phải chỉn chu hết mức có thể. Dù theo đuổi ngành nghề nào, con giáp này cũng có thể đạt tới thành công nhất định.

Cũng nhờ tính tình cẩn thận, chu đáo nên họ thường được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng. Trong khi đó, những khoản đầu tư trước đó của con giáp này đã bắt đầu sinh lời. Người tuổi Dần làm đâu thắng đó, thu nhiều thành quả khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng thời gian này, con giáp tuổi Dần được dự đoán có nhiều tài lộc. Họ kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống dư dả, giàu sang nhiều người ghen tỵ. Người tuổi này làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng có giá trị.

Giờ vàng chỉ 0h đêm nay (14/8), Thần Tài ban phát vàng bạc, vét sạch tài lộc trong thiên hạ, yên tâm làm giàu, cuộc sống cực kỳ sung túc - Ảnh 2
Người tuổi Dần làm đâu thắng đó, thu nhiều thành quả khiến ai cũng ngưỡng mộ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, luôn biết nắm bắt mọi thời cơ để có thể xây dựng cuộc sống tốt đẹp viên mãn. Đa số người tuổi Tỵ không bao giờ chờ thời, họ luôn chủ động trong tất cả những mối quan hệ cũng như tự lập để sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Tử vi học có nói, người tuổi Tỵ phải trải qua nhiều khó khăn thì mới gặt hái được nhiều thanh công. Họ là con giáp điển hình cho câu nói khổ tận cam lai, và sẽ được đền đáp vào đúng thời điểm.

Trong thời gian này, tuổi Tỵ được xem là con giáp sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, vận may của tuổi Tỵ sẽ lội ngược dòng. Bất kể làm việc gì cũng sẽ thuận lợi, suôn sẻ, đặc biệt đối với những người có ý định kinh doanh đầu tư thì hãy mạnh dạn phát huy hết tiềm năng, bạn sẽ thấy được tương lai rực rỡ phía trước.

Không những thế, thời gian tới tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ định hướng giúp đỡ phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào. Dự kiến, Tỵ không trở thành đại gia thì cũng dư dả tiền bạc.

Giờ vàng chỉ 0h đêm nay (14/8), Thần Tài ban phát vàng bạc, vét sạch tài lộc trong thiên hạ, yên tâm làm giàu, cuộc sống cực kỳ sung túc - Ảnh 3
Bất kể làm việc gì trong thời gian này, Tỵ cũng sẽ thuận lợi, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Qua đêm nay 12/8, có 3 con giáp may mắn đổi vận, tài lộc tưng bừng, quý nhân chỉ đường dẫn lối làm giàu trong chớp mắt

Qua đêm nay 12/8, có 3 con giáp may mắn đổi vận, tài lộc tưng bừng, quý nhân chỉ đường dẫn lối làm giàu trong chớp mắt

Qua đêm nay, sẽ là thời điểm bạn sẽ kiếm được khoản kha khá, thoải mái chi tiêu theo ý muốn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp con giáp may mắn con giáp phát tài con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 2 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 3 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 5 giờ 20 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026