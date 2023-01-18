Giờ vàng đã điểm, đúng đêm giao thừa: 3 con giáp rũ sạch vận xui, năm mới bội thu của cải

Mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn đối với những con giáp này. Chỉ đợi đến thời điểm thích hợp là sẽ đổi vận, đổi đời.
- Theo tử vi, đầu năm Quý Mão có 2 ngày đại lộc: Chọn để khai trương, mở hàng thì làm ăn phát đạt, đón tài thu lộc cả năm
- Đây là 3 vị trí 'hút lộc' nhất trong nhà, càng sạch sẽ thì rước tài vận càng nhiều, nhưng cái số 3 rất hay bị bỏ quên
Tuổi Thân
Đêm giao thừa, tuổi Thân đón nhận vận khí mới. Trong năm Quý Mão, cung quan lộc của con giáp này thịnh vượng, vận trình có sự xoay chuyển so với năm củ. Thời gian qua, tuổi Thân đối mặt với không ít khó khăn, thất bại. Bước sang năm mới, công việc và tài chính của tuổi Thân đều có sự thay đổi tích cực.
Trong thời gian tới đây, tuổi Thân đón nhận những cơ hội mới tốt hơn. Bản mệnh chỉ cần phát huy đúng năng lực vốn có, không chần chừ khi đứng trước các thời cơ có một không hai thì có thể gặt hái nhiều thành công.
Con giáp này còn có quý nhân chiếu cố nên làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng thêm.
Tuổi Ngọ
Từ đêm giao thừa trở đi, tài lộc của tuổi Ngọ sẽ thăng hoa cực vượng. Con giáp này đã trải qua một năm bản mệnh với nhiều khó khăn. Bước sang năm Quý Mão, tuổi Ngọ liên tiếp đến tài lộc đổ về nhà, thu nhập ngày một tăng cao.
Tuổi Ngọ có thể được người quen giới thiệu việc làm thêm, giúp thu nhập có sự tăng tiến. Bản mệnh nên quý trọng những đồng tiền mà mình kiếm được, tích lũy nhiều hơn cho tương lai sắp tới.
Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Ngọ không phải tìm kiếm vất vả mà vẫn có người trao tận tay cơ hội làm giàu.
Tuổi Hợi
Người tuổi Hợi đặc biệt tốt. Bản mệnh cũng là những người năng động và chăm chỉ. Nhờ có tinh thần phấn đấu không ngừng nên Hợi có thể đạt được những thành tựu mới trong mọi nghịch cảnh.
Dù thời gian trước, sự nghiệp của Hợi không quá lý tưởng. Nhưng tới đêm Giao thừa Tết Quý Mão, sự nỗ lực của bản thân Hợi sẽ được đền đáp. Tốc độ phát triển nâng lên tầm cao mới lại nhận được sự giúp đỡ của quý nhân.
Vì vậy, cuộc sống của Hợi tràn đầy hy vọng. Bản mệnh sẽ có một cuộc sống rất viên mãn trong suốt cả năm Quý Mão.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!