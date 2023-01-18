Gia chủ trồng 3 cây này trong phòng khách, hứa hẹn mang lại giàu sang phú quý, con cháu làm ăn phát đạt

Dưới đây là những loại cây phát lộc, trồng trong phòng khách thì con cháu mãi giàu sang.

Năm mới đang cận kề, ngoài việc mua sắm đồ dùng, chúng ta cũng cần thay mới một số loại cây xanh trong nhà để đón năm mới với vận khí mới tốt lành hơn, đắc tài đắc lộc.

Nếu bạn muốn hỏi cây gì được người xưa chuộng nhất, thì đó tất nhiên là cây kim ngân rồi. Ngay từ vẻ bề ngoài, cây kim ngân đã gợi sức sống mãnh liệt: lá xanh tươi mơn mởn tươi tốt, cành thẳng tắp, rễ dày chắc nịch, giá trị trang trí cao.

Đặt một chậu ở không gian thoáng đãng của phòng khách hoặc phòng làm việc tại nhà có thể mang lại phong thủy tốt.

Cây kim ngân có dáng vững chãi hiên ngang, thân bện xoắn vào nhau tượng trưng cho sự đoàn kết, vững vàng trước sóng gió. Lá cây xum xuê xanh tốt vượng phong thủy tiền bạc, hàm chứa sức sống mãnh liệt.

Chính vì thế mà người ta cho rằng khi đặt cây Kim Ngân trong nhà, cạnh những nơi tiếp xúc hoặc liên quan tới tiền thì sẽ càng mang lại nhiều may mắn, tiền tài cho gia chủ.

Việc chăm sóc cây kim ngân rất đơn giản vì nó là một "cây xanh lười biếng" thực sự. Vì rễ cây phình to nên khả năng tích trữ nước và chất dinh dưỡng rất mạnh, ngày thường không cần tưới nước bón phân thường xuyên. Nó cũng không có yêu cầu cao về ánh sáng, miễn là có môi trường có ánh sáng tán xạ.

2. Cây đào đông đỏ

Cây đào đông đỏ là một loại cây trồng trong chậu, có thể cho ra những quả nhỏ màu đỏ son tươi và đầy đặn, treo dày đặc và rực rỡ trên những cành thẳng và mạnh mẽ.

Nhìn từ xa nó giống như một quả mận đỏ kiêu hãnh, khi đặt ở nhà thì rất nổi bật. Một chậu cây ăn quả màu đỏ đậm chất lễ hội như vậy cũng phù hợp với không khí của ngày Tết, và nó có thể là lựa chọn hàng đầu cho bông hoa đêm giao thừa.

Theo quan niệm của người Việt xưa, màu đỏ được coi là màu sắc tượng trưng cho những điều may mắn và tốt đẹp. Trang trí một bó đào đông trong nhà giúp cho gia đình bạn sẽ có một năm mới nhiều tài lộc, phát tài hơn, bình an và hạnh phúc.

Bên cạnh đó, những cành hoa đào đông đỏ mọc chi chít thành từng cụm, tròn đầy tượng trưng cho sự sum họp, đoàn viên trong ngày Tết. Sắc đỏ gợi sự ấm cúng, thân mật, gợi nhắc những thành viên trong gia đình chớ quên ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền dân tộc.

Đối với việc chăm sóc cây đào đông đỏ hàng ngày, một điều cần chú ý là đảm bảo đủ ánh sáng và đặt nơi thoáng gió. Bởi vì hiệu suất thoát nước của loại cây cảnh này không tốt lắm.

3. Cây hạnh phúc

Cây hạnh phúc tên thực vật là Radermachera sinica, là giống cây thường xanh, thân gỗ, lá màu xanh đậm, trơn láng. Đây là loại cây trồng trong chậu thích hợp để ở phòng khách.

Cây tương đối cao, lá màu xanh đậm và rậm rạp, trông tươi tốt và rực rỡ. Đồng thời, ý nghĩa của cây hạnh phúc cũng đặc biệt tốt lành, tượng trưng cho hạnh phúc vĩnh cửu, hòa thuận và đoàn tụ. Đặt một chậu trong dịp Tết sẽ mang lại một bầu không khí tốt lành.

Việc chăm sóc cây hạnh phúc cũng rất đơn giản, vì nó có sức sống mãnh liệt và tốc độ sinh trưởng nhanh nên thường xuyên phải sửa ngọn, tỉa cành để đảm bảo hình dáng sinh trưởng của cây được đẹp và không phát triển quá cao.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!