Theo tử vi, đầu năm Quý Mão có 2 ngày đại lộc: Chọn để khai trương, mở hàng thì làm ăn phát đạt, đón tài thu lộc cả năm

Tâm linh - Tử vi 14/01/2023 23:21

Theo chuyên gia phong thủy cho biết, đầu năm Quý Mão có 2 ngày đẹp rất thích hợp để khai trương, mở hàng.

Chọn ngày khai trương, mở hàng đầu năm mới từ lâu không còn xa lạ với giới kinh doanh với mong cầu cho việc kinh doanh, mua bán được thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc trong năm mới.

Người Việt cũng hay có quan niệm rằng đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Do đó, việc chọn ngày tốt để khai trương làm ăn buôn bán hay mở hàng đầu năm mới luôn được coi trọng.

Theo nhận định của chuyên gia phong thủy Phạm Cương, đầu năm Quý Mão có 2 ngày rất tốt, thích hợp để tiến hành các việc quan trọng như khai trương, mở hàng, mở kho, xuất hành hay khai bút đầu năm là ngày mùng 4 và mùng 8 tháng Giêng âm lịch.

Các ngày mùng 1, mùng 2, mùng 6 và mùng 10 tháng Giêng âm lịch thích hợp để xuất hành, đi lễ chùa, hội họp, khai bút, đi chơi gần. Theo chuyên gia,cũng có thể chọn những ngày này để mở hàng khai xuân nếu không chờ được hoặc đã lỡ các ngày tốt.

Những ngày còn lại là mùng 3, mùng 5, mùng 7 và mùng 9 tháng Giêng âm lịch không thích hợp để tiến hành các việc quan trọng. Tuy nhiên, có thể đi lễ chùa, đi thăm hỏi họ hàng gần, hội họp, vui chơi.

Chi tiết ngày tốt, giờ tốt đầu năm Quý Mão:

Mùng 1 (22/1/2023 dương lịch): Bình thường. Ngày này nên xuất hành, đi lễ chùa, hội họp, khai bút, đi chơi gần.

Giờ tốt: Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h).

Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng Tây Bắc, cầu tài đi về hướng Tây Nam.

Mùng 2 (23/1/2023 dương lịch): Bình thường. Nên xuất hành, đi lễ chua, hội họp, khai bút, đi chơi gần.

Giờ tốt: Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

Hướng tốt: Cầu duyên, cầu tài đi hướng Tây Nam.

Mùng 3 (24/1/2023 dương lịch): Xấu. Nên đi lễ chùa, không nên khai trương hoặc làm việc đại sự, nên đi thăm hỏi họ hàng gần, hội họp, vui chơi.

Giờ tốt: Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15-17h), Dậu (17h-19h).

Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng chính Nam, cầu tài lộc đi về hướng Tây Bắc.

Mùng 4 (ngày 25/1/2023 dương lịch): Tốt. Nên xuất hành, mở hàng, xuất kho, đi lễ chùa, khai bút đầu xuân.

Giờ tốt: Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h).

Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng Đông Nam, cầu tài lộc đi về hướng chính Tây.

Mùng 5 (26/1/2023 dương lịch): Xấu. Nên đi lễ chùa, không nên khai trương hoặc làm việc đại sự, nên đi thăm hỏi họ hàng gần, hội họp, vui chơi.

Giờ tốt: Sửu, Thìn, Mùi.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng Đông Bắc, cầu tài lộc đi về hướng Đông Nam.

Mùng 6 (27/1/2023 dương lịch): Bình thường. Nên xuất hành, đi lễ chùa, hội họp, khai bút, đi chơi gần.

Giờ tốt: Dầu, Ngọ, Mùi.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng Tây Bắc, cầu tài lộc đi về hướng Đông Nam.

Mùng 7 (28/1/2023 dương lịch): Xấu. Nên đi lễ chùa, không nên khai trương hoặc làm việc đại sự, nên đi thăm hỏi họ hàng gần, hội họp, vui chơi.

Giờ tốt: Dần, Tỵ, Thân, Dậu.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng Tây Nam, cầu tài lộc đi về hướng chính Đông.

Mùng 8 (29/1/2023 dương lịch): Tốt. Nên xuất hành, mở hàng, xuất kho, đi lễ chùa, khai bút đầu xuân.

Giờ tốt: Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng chính Nam, cầu tài lộc đi về hướng chính Tây.

Mùng 9 (30/1/2023 dương lịch): Xấu. Nên đi lễ chùa, không nên khai trương hoặc làm việc đại sự, nên đi thăm hỏi họ hàng gần, hội họp, vui chơi.

Giờ tốt: Sửu, Mão, Thân.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng Đông Nam, cầu tài đi về hướng chính Bắc.

Mùng 10 (31/1/2023 dương lịch): Bình thường. Nên xuất hành, đi lễ chùa, hội họp, khai bút, đi chơi gần.

Giờ tốt: Mão, Tỵ, Thân, Tuất.

Hướng tốt: Cầu duyên đi về hướng Đông Bắc, cầu tài đi về hướng chính Nam.

 

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