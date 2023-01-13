Đúng 0h đêm giao thừa, hào quang rực sáng, vận khí hanh thông: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, hứa hẹn năm mới lộc lá vây quanh

Tử vi dự báo rằng bước sang năm mới những con giáp này có vận trình hanh thông, mọi việc đều thuận lợi suôn sẻ, tiền tài - công danh đều mỹ mãn.

Tuổi Thân Những người tuổi Thân có tính cách mạnh mẽ, giàu nghị lực. Con giáp này biết phấn đấu vươn lên để tạo dựng cuộc sống sung túc. Bản mệnh còn là người cương nghị, không chịu lùi bước trước khó khăn. Thời gian gần đây, sự nghiệp của tuổi Thân có một chút khó khăn. Tuy vậy, bản mệnh vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cố gắng giải quyết vấn đề một cách thấu đáo. Ảnh minh họa: Internet Tử vị dự báo rằng, đúng đêm 30 Tết, tuổi Thân đón vượng khí mới vào nhà. Vận xui qua đi, vận may tìm đến. Trong thời gian tới, con giáp này sẽ đón nhiều cơ hội mới, gặt hái thêm thành tích đáng nể.

Người làm ăn kinh doanh có thể ký kết những hợp đồng mới, nhận về khoản tiền lãi kha khá nhờ đó thu nhập dư dả, cuộc sống sung túc hơn. Người làm công ăn lương được cấp trên đánh giá cao, công nhận tinh thần làm việc và được giao thêm nhiều dự án mới, giữ chức vụ quan trọng. Tuổi Mùi Những người tuổi Mùi vốn là người nói ít, làm nhiều. Con giáp này không giỏi thể hiện quan điểm của bản thân nên dễ bị người khác hiểu lầm. Trong thời gian gần đây, bản mệnh chịu ảnh hưởng của hung tinh nên vận trình không suôn sẻ. Dù vậy, con giáp này vẫn luôn cố gắng hết mình.

Ảnh minh họa: Internet Đúng đêm 30 Tết, tuổi Mùi đón nhận cát tinh chiếu mệnh. Vận khí của con giáp này sẽ tăng lên. Sau đó, con đường sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ ngày một khởi sắc. Người làm ăn kinh doanh tìm được nguồn hàng tốt, gặp đối tác hữu hảo ngay trong dịp đầu năm nên doanh số tăng lên từng ngày. Các khoản đầu tư sinh lời của tuổi Mùi cũng có dấu hiệu đáng mừng. Người làm công ăn lương cũng có những ngày làm việc đầu năm suôn sẻ. Tuổi Hợi Tuổi Hợi đa phần là những con người chăm chỉ, kiên cường, không ngại khó, ngại khổ để luôn vươn lên trong cuộc sống. Họ may mắn lại được trời phú cho sự tinh tế, khéo léo và khoan dung, độ lượng nên dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ tốt, giúp cho công việc và cuộc sống của họ được thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet Những khó khăn của Hợi sẽ hoàn toàn chấm dứt kể từ đêm giao thừa. Tử vi học có nói, tháng đầu tiên của năm Quý Mão sẽ giống như một làn gió mới, đem lại cho cuộc sống của tuổi Hợi những thay đổi đáng kể về mặt tài lộc. Hầu như họ làm gì cũng sẽ thành công, thu được kết quả tốt, nhất là trong chuyện làm ăn. Chính vì thế, tuổi Hợi nên tận dụng cơ hội tuyệt vời này để làm giàu, tích cóp của cải cho mình và người thân có một cuộc sống sung túc, viên mãn trong năm nay. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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