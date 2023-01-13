Tử vi 7 ngày cuối năm âm lịch, 3 con giáp được quý nhân độ mệnh, tài vận thăng thiên, tiền vào đầy túi

Tâm linh - Tử vi 13/01/2023 07:41

Trong những ngày cuối cùng của năm Nhâm Dần âm lịch, 3 con giáp sau đây vận đỏ như son, được quý nhân và Thần Tài độ mệnh.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có tính cách rất đáng tin cậy, lại thật thà chất phác nên được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Năm nay, con giáp này gặp không ít chuyện rắc rối nhưng đều được quý nhân giúp đỡ tháo gỡ.

Tử vi 7 ngày cuối năm âm lịch, 3 con giáp được quý nhân độ mệnh, tài vận thăng thiên, tiền vào đầy túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn của họ qua rất nhanh, may mắn lại đến ngay sau đó nên con giáp này luôn duy trì được sự thành công. Cuối năm nay, người tuổi Tuất đón cuộc sống viên mãn, kiếm được nhiều tiền, vận may bùng nổ, cuộc sống được cải thiện.

Con giáp này sẽ là những người chiến thắng lớn nhất trong năm nay. Họ cũng thoát khỏi nghèo khó, lận đận đã vướng phải đầu năm và trở nên rủng rỉnh vào cuối năm. Người tuổi Tuất nắm bắt mọi điều may mắn trong tay khi họ gặp được tình yêu đích thực, có cuộc sống viên mãn, tình tiền đều dư dả.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ rất hanh thông. Tuổi Sửu đón nhận nhiều cơ hội mới trong những ngày cuối năm, nếu biết nắm bắt kịp thời, đây sẽ là tiền đề cho tuổi Dần bứt phá trong năm 2023 sắp tới.

Tử vi 7 ngày cuối năm âm lịch, 3 con giáp được quý nhân độ mệnh, tài vận thăng thiên, tiền vào đầy túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần cũng vô cùng tốt đẹp, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu và tìm được một nửa của mình, cũng có nhiều cặp đôi sẽ tiến tới mối quan hệ hôn nhân lâu dài trong dịp cuối năm này.

Có thể nói, thời điểm cuối năm âm lịch, con giáp tuổi Dần là người thắng lợi, đạt được nhiều thành quả cao. Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội thay đổi vào vài tháng tới. Sức khỏe của những người tuổi Dần không có gì đáng lo ngại, quý bạn chỉ cần duy trì thói quen luyện tập và ăn uống khoa học thì sức khỏe sẽ luôn ở mức ổn định.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ luôn có một vận thế hoàn mỹ. Họ khôn ngoan trong mọi khía cạnh của cuộc sống, tính tình lại rất dễ hòa đồng nên không ai ganh ghét, kèn cựa với họ. Con giáp tuổi Tỵ cũng rất tài giỏi, có ý chí kiên cường nên không ai có thể khuất phục, khiến họ phải đầu hàng.

Tử vi 7 ngày cuối năm âm lịch, 3 con giáp được quý nhân độ mệnh, tài vận thăng thiên, tiền vào đầy túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận may vào cuối năm nay của họ càng thêm nở rộ, sự nghiệp phát triển tốt hơn, khó khăn gì cũng vượt qua được. Có thể nói, năm Nhâm Dần là năm hoàn mỹ của con giáp tuổi Tỵ, tránh được rắc rối nghiêm trọng, bước lên nấc thang của thành công.

Họ cũng có quý nhân phù trợ nên sự phát triển sẽ không bị trì trệ mà ngày càng vững mạnh. Cuộc sống tươi đẹp, con giáp tuổi Tỵ không cần phải lo lắng về mọi thứ, chỉ cần ung dung hưởng thụ thành quả của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng mùng 1 Tết Nguyên đán: Thần Tài gõ cửa nhà, 3 con giáp vui cười cả năm, phúc khí dồi dào, an nhàn hưởng lộc

Đúng mùng 1 Tết Nguyên đán: Thần Tài gõ cửa nhà, 3 con giáp vui cười cả năm, phúc khí dồi dào, an nhàn hưởng lộc

3 con giáp được Thần Tài ghé thăm vào ngày mùng 1 Tết Quý Mão 2023, cả năm ăn nên làm ra, tiền vào như nước, cuộc sống dư dả, vui vẻ cả năm.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp may mắn cuối năm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 44 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 2 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc