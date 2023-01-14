Đây là 3 vị trí 'hút lộc' nhất trong nhà, càng sạch sẽ thì rước tài vận càng nhiều, nhưng cái số 3 rất hay bị bỏ quên

Tâm linh - Tử vi 14/01/2023 22:28

Về mặt phong thủy, nhà cửa sạch sẽ, tương tất không chỉ hữu ích về mặt sức khỏe mà còn có tầm quan trọng rất lớn trong phong thủy, vận tài lộc của gia chủ.

Bàn tờ tổ tiên

Đây là 3 vị trí 'hút lộc' nhất trong nhà, càng sạch sẽ thì rước tài vận càng nhiều, nhưng cái số 3 rất hay bị bỏ quên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bàn thờ tổ tiên là vị trí cực kỳ quan trọng trong ngôi nhà. Không chỉ dịp Tết đến, gia chủ cũng cần thường xuyên dọn dẹp, giữ cho khu vực này luôn sạch sẽ.

Đối với bàn thờ Thần Tài, thổ địa hay bàn thờ gia tiên, gia chủ đều phải dùng khăn sạch và nước sạch để lau hết bụi bặm. Khi lau dọn, cần hạn chế di chuyển các vật dụng thờ cúng như tượng thần linh, ảnh thờ, bát hương. Tuyệt đối không dùng giẻ bẩn để lau bàn thờ.

Phòng bếp

Đây là 3 vị trí 'hút lộc' nhất trong nhà, càng sạch sẽ thì rước tài vận càng nhiều, nhưng cái số 3 rất hay bị bỏ quên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhà bếp là một phần không thể thiếu và quan trọng của ngôi nhà. Đây không chỉ là nguồn cung cấp thức ăn ngon của gia đình mà còn là kho bạc của ngôi nhà. Vì thế nên Thần Tài chắc chắn sẽ thường xuyên ghé thăm nơi đây để đem tới cuộc sống dư dả, ấm no cho mọi thành viên.

Do đó, theo phong thủy, để một gia đình đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài thì nhà bếp phải sạch sẽ, sáng sủa và ngăn nắp. Nếu nhà bếp lâu ngày không được dọn dẹp thì Thần Tài không còn chỗ đứng và rời khỏi nhà, khiến vận may cũng tiêu tan.

Còn theo khoa học hiện đại, giữ cho phòng bếp sạch sẽ cũng là cách đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người sử dụng, bảo vệ sức khỏe mọi thành viên trong nhà tốt hơn.

Lối ra vào

Đây là 3 vị trí 'hút lộc' nhất trong nhà, càng sạch sẽ thì rước tài vận càng nhiều, nhưng cái số 3 rất hay bị bỏ quên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong “Chu Dịch”, (một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ), bát quái đại diện cho 8 hướng.

Nếu các hướng trong ngôi nhà hoặc nơi làm việc không sạch sẽ, điều này sẽ ảnh hưởng một khía cạnh nào đó, chẳng hạn như các khía cạnh về tài sản, danh tiếng, sức khỏe, v.v. dễ gặp vấn đề.

Lối ra vào nhà ở chính là nơi xuất nhập phần lớn năng lượng của gia đình. Nơi đây quy tụ khí vận chủ yếu, sau đó, khí vận mới từ từ chảy vào mỗi phòng bên trong. Do đó, lối ra vào là vị trí đầu tiên trong nhà cần được giữ sạch sẽ và ngăn nắp để không cản trở hành trình lưu thông của các nguồn năng lượng.

Một khi ngôi nhà bừa bộn ngay từ lối vào, không đạt được sự thông thuận cần thiết thì sẽ dẫn đến phong thủy toàn bộ ngôi nhà trở nên kém hơn. Vận khí không ổn định sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe của gia đình. Vì vậy phải luôn giữ gìn vệ sinh xung quanh lối vào để đảm bảo vị trí này sạch sẽ, ngăn nắp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Từ khóa:   phong thủy phong thủy nhà cửa tết nguyên đán

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