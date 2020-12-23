Giải đáp: Mệnh con khắc mệnh bố mẹ có sao không?

Tâm linh - Tử vi 23/12/2020 15:13

Mệnh con khắc mệnh bố mẹ có sao không là thắc mắc của rất nhiều gia đình khi chuẩn bị có ý định sinh con.

Nội dung bài viết

Khi chuẩn bị có con nhỏ bạn sẽ thường quan tâm đến tuổi của con, mệnh của con trong năm sinh là gì? Vậy mệnh con khắc mệnh bố mẹ có sao không? Chúng ta cùng đi tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây nhé.

Giải đáp mệnh con khắc mệnh bố mẹ có sao không?

Rất nhiều bậc cha mẹ thắc mắc là bố mẹ khắc mệnh con có sao không?  Để trả lời cho thắc mắc này, trước tiên chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về ngũ hành bát quái.

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Mệnh con khắc mệnh bố mẹ có sao không? - Ảnh minh họa: Internet

Trong thuyết ngũ hành, vạn vật được tạo nên từ 5 hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, trong đó Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Trong đó các hành tương khắc nhau là: Mộc khắc Thổ, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa.

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Bảng ngũ hành hành tương sinh, tương khắc - Ảnh minh họa: Internet

Để xác định mệnh bố mẹ khắc mệnh con còn tùy thuộc vào nam và nữ và được tính theo các bước sau: 

  • Bước 1: Cần xác định năm sinh tính theo tuổi Âm lịch và theo tiết lập xuân. Nếu như sinh trước lập xuân thì sẽ lấy năm trước, còn nếu sinh sau tiết lập xuân thì tính năm sau.
  • Bước 2: Khi đã xác định được tuổi, thì lấy tổng các con số trong năm sinh chia cho 9 sẽ thấy có dư. Nếu tổng các con số năm sinh chia hết cho 9, thì số dư =9, nếu tổng số sau khi chia nhỏ hơn 9 thì số dư sẽ bằng tổng các số cộng lại).
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Bảng đối chiếu cung tuổi - Ảnh minh họa: Internet
  • Bước 3: Lấy số dư đối chiếu với bảng dưới tùy theo cung nam hoặc nữ.

Chẳng hạn như sau:

  •  Nam sinh năm 1988

Tính tổng: 1 + 9 + 8 + 8 = 26 rồi chia cho 9 bằng 2 dư 8 => Sẽ thấy có số dư là 8, dò theo bảng ở trên sẽ thấy là => Cung Chấn

  •  Nữ sinh năm 1996

Tổng năm sinh = 1 + 9 + 9 + 6 = 25 chia cho 9 bằng 2 dư 7. Với số dư là 7 đối chiếu với bảng trên sẽ thấy nữ có => Cung Khôn.

  •  Năm sinh con 2018 giới tính nữ: 2 + 0 + 1 + 8 = 11 chia cho 9 bằng 1 dư 2 => Tra bảng sẽ thấy cung Ly

Các cặp cung mang lại sinh khí tốt: Đoài – Càn, Cấn – Khôn, Tốn – Khảm, Chấn – Ly. Nếu rơi vào các cặp như: Cấn – Đoài, Càn – Khôn, Chấn – Tốn, Khảm – Ly khi kết hợp với nhau thì sẽ rất tốt, mang đến nhiều phúc đức cho gia đình. Trong những cung cha mẹ kết hợp với con cái trong gia đình Thiên Y, Diên Niên, Sinh Khí hoặc Phục Vị => Gia đình dồi dào sức khỏe, phát triển và có kinh tế tốt.

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Khắc mệnh có thể xảy ra những vấn đề không tốt theo phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Những mệnh không nên kết hợp với nhau: Đoài – Chấn, Càn – Ly, Tốn – Khảm, Cấn – Tốn. Nếu cung của cha mẹ và con cái thuộc Lục Sát, Họa Hại, Tuyệt Mệnh sẽ gây ra nhiều tai ương và không hạnh phúc.

Khi con khắc mệnh bố mẹ theo ngũ hành có thể xảy ra những vấn đề không tốt trong cuộc sống. Tuy nhiên đây chỉ là cách tính theo các yếu tố phong thủy chỉ mang tính chất tham khảo. Vì tuổi tác chỉ là một phần, việc gia đình chăm sóc, giáo dục đứa trẻ từ lúc còn nhỏ đến lúc trưởng thành mới là yếu tố quyết định đến vận mệnh, tương lai của đứa trẻ.  

Cách hóa giải khắc mệnh giữa cha mẹ và con cái

Nếu bạn cảm thấy không yên tâm khi mệnh của con khắc với mệnh của Bố Mẹ thì có thể hóa giải xung khắc giữa vào nguyên lý ngũ hành âm dương. Theo phong thủy, mọi sự xung khắc nào cũng đều có yếu tố ở giữa, trung hòa, hóa giải được chúng. 

Nguyên tắc hóa giải các mệnh xung khắc theo phong thủy sẽ là bổ sung để hài hòa các hành giữa cha mẹ và con cái. Bố Mẹ có thể dùng đồ vật trong nhà hoặc màu sắc để cân bằng các hành giữa Cha Mẹ và Con cái.

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Lựa chọn màu sắc để hài hòa giữa các hành của Cha Mẹ và Con cái - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ: Con mệnh Hỏa, Cha mệnh Kim thì tức là Con khắc Cha vì Hỏa khắc Kim, rất xấu. Trong thuyết ngũ hành thì có hành Thổ có thể cân bằng hai mệnh này. Bạn có thể lựa chọn các món đồ nội thất trong nhà có màu vàng, màu nâu hoặc màu đỏ là những màu hợp với mệnh Thổ. 

Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn những bộ trang phục màu đỏ, nâu cho mình hoặc cho con mặc để các yếu tố xung khắc kia bị mất đi hoàn toàn. 

Nếu Bố mẹ cùng mệnh Chấn (dương Mộc), con mệnh Đoài (âm Kim). Do đó, để hài hòa giữa tuổi của Bố Mẹ với tuổi của con thì nên đặt nước ở trong nhà hay tại phòng ngủ của Bố Mẹ và Các con vì Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Hoặc có thể chọn quần áo màu đen, tím đậm, xanh đen (thuộc hành Thủy) cho con mặc.

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Bố trí màu sắc hợp với các hành của các thành viên trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc Mệnh con khắc mệnh bố mẹ có sao không. Hy vọng với những thông tin bài viết cung cấp sẽ giúp ích cho rất nhiều gia đình có con nhỏ cảm thấy không còn lo lắng về tuổi của Cha Mẹ khắc với tuổi của Con, giúp cho gia đình luôn được hạnh phúc, vui vẻ. 

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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