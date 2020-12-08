Người phụ nữ mệnh tốt hay không, chỉ cần nhìn 2 điểm này là biết!

Phụ nữ yêu 08/12/2020 17:37

Dưới đây là 2 dấu hiệu nhận biết phụ nữ tốt số phúc dày, vượng phu ích tử, hôn nhân ấm êm viên mãn, chị em hãy tự kiểm chứng.

Muốn biết bản thân có phải là người phụ nữ tốt số mệnh dày hay không bạn chỉ cần dựa vào những dấu hiệu vô cùng đơn giản này là đủ, không hơn không kém. 

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 Phụ nữ lấy nhầm chồng, hôn nhân bất hạnh sẽ ăn mặc luộm thuộm, chẳng có lấy bộ quần áo chỉn chu - Ảnh minh họa: Internet

Trang phục

Không chỉ để “che thân” trang phục còn thể hiện gu thẩm mỹ, cốt cách của một người. Thế nên, trang phục ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của người phụ nữ.

Bởi lẽ, nếu là người phụ nữ có khí chất bạn sẽ biết cách ăn mặc hợp hoàn cảnh, kín đáo khi cần, gợi cảm khi muốn và không lố lăng phản cảm. Càng ăn mặc thanh lịch, hợp với hoàn cảnh bạn càng ghi điểm trong mắt người đối diện.

Ngoài ra, sau khi phụ nữ lấy chồng thì chỉ cần nhìn vào trang phục ta cũng có thể đoán biết được cuộc sống hôn nhân của họ ra sao. Phụ nữ hạnh phúc sẽ ngày càng xinh đẹp, vẫn ăn mặc cuốn hút như thuở còn con. Ngược lại, phụ nữ lấy nhầm chồng, hôn nhân bất hạnh sẽ ăn mặc luộm thuộm, chẳng có lấy bộ quần áo chỉn chu. 

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Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ cho phép bản thân xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác, đầu bù tóc rối - Ảnh minh họa: Internet

Lấy nhầm chồng vô tâm phụ nữ sẽ khổ cả đời, chẳng những không thèm đoái hoài, quan tâm đến vợ họ còn đặt lên vai bạn đời vô số trách nhiệm, “bóc lột” vợ đến kiệt quệ.

Mái tóc

Một người phụ nữ có thời gian chăm sóc bản thân sẽ luôn xuất hiện với mái tóc được chải gọn gàng, tươm tất. Hơn cả, có nhiều chị em còn có thời gian sấy tóc thật đẹp, tự uốn tóc ở nhà trước khi đi làm. Lúc về nhà, họ sẽ không bao giờ cho phép bản thân xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác, đầu bù tóc rối.

Ngược lại, phụ nữ lấy nhầm chồng thường quá bận rộn với trách nhiệm chăm sóc gia đình. Nấu ăn, giặt giũ, chăm con, dạy con học, chiều chồng… khiến họ như kiệt sức, chẳng còn để tâm đến bộ dạng của mình. Mái tóc rối bời, buộc tạm hay bới lên xơ xác chính là chân dung của người phụ nữ đánh mất đời mình sau khi kết hôn. 

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Phụ nữ bất hạnh dù cố giấu người khác vẫn phát giác - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hạnh phúc thì bạn chẳng bao giờ giấu được. Bởi khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt hân hoan, nụ cười tươi tắn chính là những dấu hiệu không thể che đậy. Ngược lại, phụ nữ bất hạnh dù cố giấu người khác vẫn phát giác. Khuôn mặt sầu muộn, luôn ủ dột sầu bi chính là dấu hiệu phụ nữ lấy nhầm chồng.

3 dấu hiệu chứng tỏ bạn đã quên được người yêu cũ, phụ nữ nhất định phải đọc

3 dấu hiệu chứng tỏ bạn đã quên được người yêu cũ, phụ nữ nhất định phải đọc

Muốn biết bản thân còn tình cảm với người yêu cũ hay không bạn chỉ cần dựa vào những dấu hiệu này khi gặp lại đối phương là đủ.

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