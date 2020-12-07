Vận mệnh sẽ thay đổi ra sao với những đường chỉ tay đặc biệt?

Nói đến khám phá những đường chỉ tay đặc biệt chúng ta không nên bỏ qua đường chỉ tay phú quý. Đường chỉ tay này có đặc điểm kéo dài từ vị trí dưới cùng của ngón tay cái hoặc từ chính giữa mu bàn tay trải đến giữa lòng bàn tay. Nó có thể nằm ngang hoặc đường dọc thẳng đứng hoặc song song hay đan xen, thậm chí thể là sắp xếp cạnh nhau. Rất ít người sở hữu được đường chỉ tay này. Đường chỉ tay phú quý càng đậm và sâu thì càng thể hiện bạn sở hữu rất nhiều của tài sản giá trị.

Hiện nay, số người sở hữu những đường chỉ tay đặc biệt vô cùng quý hiếm. Chỉ những người may mắn mới có cơ duyên sở hữu. Vì thế, họ thường là người có vận số rất tốt, cả đời sung túc và hạnh phúc. Do đó, ngoài 3 đường chỉ tay thông thường, nếu may mắn sở hữu thêm một trong những đường dưới đây thì chứng tỏ bạn là một người vô cùng đặc biệt, có số hưởng do trời ban.

Không phải là chỉ tay 3 đường riêng biệt mà kiểu hình chữ M lại có sự gắn kết đặc biệt với nhau. Trong cuộc sống, đường chỉ tay này khá hiếm, không phải ai cũng có được. Chủ nhân của đường chỉ tay này là những người rất có tài, có khả năng thiên bẩm, trực giác nhạy bén. Hơn nữa, họ thường là nhà lãnh đạo tuyệt vời và có sự nghiệp phát triển rực rỡ, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho xã hội.

Phần lớn, những người đàn ông sở hữu đường chỉ tay phú quý thường có tư duy sáng suốt, tính tình quyết đoán, có bản lĩnh, giỏi việc kinh doanh. Do đó, họ dễ nắm bắt được thời cơ tốt, phát tài, phát lộc. Thông thường, những người sở hữu đường chỉ tay phú quý đều là giám đốc, người đứng đầu các doanh nghiệp tư nhân... Họ là những người vừa có tiền lại vừa có quyền, có địa vị xã hội.

Chính vì vậy, rất khó để lừa dối hay qua mắt họ bất cứ điều gì. Chỉ cần liếc nhìn qua ánh mắt của đối phương, phần nào đó họ cũng nhận ra được âm mưu và suy nghĩ. Do đó, trên thương trường họ luôn là một người sáng suốt, có tài kinh doanh, mang về được nhiều lợi ích cho bản thân và công ty.

Đường chỉ tay chữ M

Hơn thế nữa, những người ở hữu đường chỉ tay hình M còn có một điểm rất đặc biệt, họ có sức hút rất lớn. Do giỏi giao tiếp, tự tạo dựng được nhiều mối quan hệ xã hội tốt, luôn có quý nhân giúp sức nên là tâm điểm trong mọi sự kiện. Họ cũng sẵn lòng giúp đỡ người xung quanh nên được rất nhiều người yêu mến.

Đường chỉ tay hình chữ Nhất

Chỉ tay hình chữ nhất là chỉ có một đường nằm ngang do đường Tâm Đạo và Trí Đạo chập lại tạo thành. Đường chỉ tay này tạo cảm giác như lòng bàn tay bị chia thành đôi. Thông thường, mỗi người sẽ có 3 đường chỉ tay cơ bản là: Tâm Đạo, Trí Đạo và Sinh Đạo.

Do đó, những người có đường chỉ tay hình chữ nhất thường rất hiếm. Vì thế, theo quan niệm dân gian xưa, những người có đường chỉ tay hình chữ nhất đều nằm ở nhóm người có khí chất thông minh và vô cùng tài năng. Đây cũng là một trong các đường chỉ tay đặc biệt nữ sở hữu. Họ luôn luôn là những người phi thường trong bất kì hoàn cảnh khó khăn.

Đường chỉ tay hình chữ Nhất

Vì vậy, dù mang danh nữ nhi liễu yếu đào tơ nhưng họ lại có bản lĩnh mạnh mẽ và ý chí cao, quyết tâm vượt qua mọi gian lao, thách thức. Có thể đôi khi họ còn mạnh mẽ hơn cả một người đàn ông. Khi mà tham gia vào các hoạt động đầu tư, kinh doanh đã thu được khoản tiền không hề nhỏ nhờ bản lĩnh và sự mạo hiểm của mình. Trong đường tình duyên, nữ có đường chỉ tay hình chữ nhất sẽ gặp thuận lợi, suôn sẻ. Sớm tìm được ý chung nhân, cuộc sống vô cùng êm đềm, no đủ.

Đường chỉ tay quý nhân

Trong cuộc đời, để gặp được quý nhân không phải là dễ. Nhưng đối với người ở hữu đường chỉ tay đặc biệt thì lại rất dễ gặp. Dường như quý nhân luôn ở quanh họ. Đặc biệt là những người sở hữu đường chỉ tay quý nhân. Đường chỉ tay này có đặc điểm chỉ tay nằm dưới ngón cái, song song với đường sinh mệnh. Điều này hàm ý rằng chủ nhân luôn có người che chở, theo dõi và bảo vệ.

Với tính cách quảng giao, dễ gần, dễ kiếm được bạn bè. Khiến cuộc sống của họ dù có khó khăn cũng sẽ luôn có người giúp đỡ nhiệt tình. Thậm chí, người giúp đỡ lại là ý trung nhân. Vậy nên cả đời này sẽ được bảo vệ, sống hạnh phúc.

Đường chỉ tay quý nhân

Ngoài ra, còn có rất các đường chỉ tay đặc biệt khác như sáng tạo, ngây thơ, tiền bạc… Do đó, bất kể bạn là ai, ở địa vị nào thì khi sở hữu được những đường chỉ tay này thì sẽ luôn là người may mắn. Trong cuộc sống làm việc gì cũng đều suôn sẻ và thuận lợi, hanh thông. Sự nghiệp vô cùng tươi sáng, tiền bạc vật chất đong đầy.

Bao nhiêu người sở hữu những đường chỉ tay đặc biệt?

Sở hữu đường chỉ tay đặc biệt cũng có ý là cuộc đời của bạn sẽ đặc biệt hơn những người khác. Bởi đường chỉ tay là thứ được hình thành ở trên bàn tay của mỗi con người ngay từ lúc sinh ra cho đến cuối cuộc đời. Đường chỉ tay không thể biến dạng và thay đổi để cải biến vận mệnh. Vì vậy, mỗi người sinh ra đã định sẵn vận mệnh riêng.

Chỉ có khoảng 1% dân số sở hữu đường chỉ tay đặc biệt

Trong đó, chỉ có khoảng 1% dân số trên thế giới sở hữu những đường chỉ tay đặc biệt. Theo như quan niệm ngày xưa, những người sở hữu chỉ tay đặc biệt đều nằm ở nhóm người có khí chất thông minh, tài giỏi. Nhưng mà đường vận mệnh đều nằm trong bàn tay chúng ta. Vì vậy, cái gọi là vận mệnh hay số mệnh đều được chính chúng ta nắm giữ. Do đó chúng ta có quyền lựa chọn cho con đường đi của mình.

Vì vậy, tài giỏi, thông minh, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào con đường và sự lựa chọn của bạn. Chứ không đơn thuần là do cái đường chỉ tay kia quyết định. Do đó, những thông tin về nhân tướng học chỉ mang tính chất tham khảo.

Hơn nữa, căn bản chúng ta chỉ được sống một lần, sinh mệnh của bạn là duy nhất. Do đó hãy làm những việc mình thích, nắm lấy cơ hội theo đuổi ước mơ, dù cho thất bại cũng còn hơn là đạt được thành công nhưng phải làm điều mình không thích. Vì vậy hãy dám hy sinh vật lộn với đời để cải mệnh. Số mệnh dù có “xấu” nhưng bằng ý chí quyết tâm, đi theo con đường tốt thì mọi thứ cũng sẽ tươi mới, hạnh phúc.

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Những người có đường chỉ tay đặc biệt là người tài giỏi

Qua đây có thể thấy được những đường chỉ tay đặc biệt sẽ giúp bạn xem tướng số luận đoán số mệnh, tương lai tốt xấu. Nhưng mà dù được tiên đoán là người có khí chất lãnh đạo, tài ba, nhưng trong cuộc sống này sẽ chẳng có thành công nào tự đến. Mọi thứ được đánh đổi bằng sự nỗ lực, cố gắng và phấn đấu không biết mệt mỏi. Do đó, nếu bạn quá tự tin về việc sở hữu những đường chỉ tay đặc biệt mà không chịu cố gắng, trau dồi và bồi dưỡng đạo đức, tài năng thì khó mà thành công lớn được.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!