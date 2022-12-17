Ganh tyj với độ giàu sang của 3 con giáp may mắn, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, vận tài rực rỡ, tiền đếm mỏi tay từ giờ đến Tết Dương Lịch

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 17:20

Từ giờ đến Tết Dương Lịch, 3 con giáp này may mắn cứ liên tiếp bùng nổ, mọi sự đều được như ý muốn, đếm tiền mỏi cả tay vẫn không hết.

Tuổi Mão

Trời phú cho người tuổi Mão sự lanh lợi, sáng suốt và may mắn. Con giáp này dám nghĩ dám làm, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn. Cũng chính nhờ tham vọng này, tuổi Mão có thể tìm được nhiều cơ hội phát triển.

Tử vi dự báo từ giờ đến Tết Dương Lịch, tài lộc của con giáp này được Thần Tài phù trợ nên phất lên như diều gặp gió. Bản mệnh có thể không ngờ được mình có thể nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền như vậy.

Ganh tyj với độ giàu sang của 3 con giáp may mắn, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, vận tài rực rỡ, tiền đếm mỏi tay từ giờ đến Tết Dương Lịch - Ảnh 1

Thời vận đến, con đường tài lộc của tuổi Mão sẽ tăng tiến nhanh chóng. Bản mệnh rủ bỏ những khó khăn, áp lực cũng như tiểu nhân quấy phá trong thời gian trước đó để đón con đường tài lộc suôn sẻ.

Người làm ăn kinh doanh sẽ có cơ hội tìm được hướng đi mới. Người làm công ăn lương có thể nhận những khoản thưởng lớn, tiền lương tăng lên như mong đợi.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy công việc của Tý ảnh hưởng từ Chính Ấn nên sẽ thuận lợi cho những người đang đi học hoặc làm ở vị trí cao. Bạn thông minh và làm việc có tâm nên được nhiều người kính nể, tự mình tạo ra những cơ hội thể hiện bản lĩnh.

Ganh tyj với độ giàu sang của 3 con giáp may mắn, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, vận tài rực rỡ, tiền đếm mỏi tay từ giờ đến Tết Dương Lịch - Ảnh 2

Ngũ hành Thổ khắc Thủy nên chuyện tình cảm không được thuận lợi cho lắm. Có quá nhiều trở ngại giữa Tý và người ấy mà không có ai chịu nói ra. Người đã kết hôn thì phải lo toan nhiều việc cho anh em họ hàng 2 bên nội ngoại không ngơi tay.

Bù lại mặt tiền bạc gặp cục diện Tam Hợp nên đường làm ăn của Tý càng ngày càng sáng, có hy vọng vực lại sau bao nhiêu vấp ngã. Có công mài sắt có ngày nên kim, ai cũng cần phải nỗ lực mới có ngày thành công.

Tuổi Dần

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần này chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Ganh tyj với độ giàu sang của 3 con giáp may mắn, ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, vận tài rực rỡ, tiền đếm mỏi tay từ giờ đến Tết Dương Lịch - Ảnh 3

Cũng có thể, con giáp phát tài từ giờ đến Tết Dương Lịch sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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