Gà gáy sang canh, đúng 0h ngày 1/5: Được Thái Tuế ban phước lành, top 3 con giáp đón nhiều hỷ tín, kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 01/05/2022 04:00

Đầu tháng 5, top con giáp chỉ cần thể hiện bản thân tốt, sẽ được quý nhân phù trợ nên từ nay sẽ thay đổi được số mệnh.

Tuổi Mùi

Năm 2022, tuổi Mùi như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, dễ thành công và thu lợi nhuận lớn. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi, có sự mở rộng và tăng tiến, mưu sự dễ thành. Tiền bạc cũng vì thế mà hanh thông, đời sống vật chất thêm phần dư giả. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư làm ăn, hứa hẹn tài khí vượng, có tài lộc đưa tới.

Sự may mắn đó dường như được nhân lên gấp đôi trong thời gian kể từ ngày 1/5. Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc của tuổi Mùi dường như luôn diễn ra suôn sẻ, không gặp phải trở ngại gì quá lớn. Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Mùi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào, tuổi Mùi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng nếu không mọi thứ sẽ đổ sông, đổ bể.

Tuổi Dậu

Tử vi dự báo rằng, tháng 4 qua đi, tuổi Dậu sẽ thoát khỏi những khó khăn, trắc trở. Bước sang tháng 5, vận may nở rộ đối với con giáp này. Đây là thời khắc quan trọng trong cuộc đời của người người tuổi Dậu.

Gà gáy sang canh, đúng 0h ngày 1/5: Được Thái Tuế ban phước lành, top 3 con giáp đón nhiều hỷ tín, kiếm được bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong khoảng 10 ngày cuối tháng 5, tuổi Dậu có khả năng gặp được quý nhân. Đây là người sẽ giúp bản mệnh tạo nên thành công lớn, kiếm được bộn tiền, thậm chí việc thăng quan tiến chức cũng diễn ra suôn sẻ.

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất là người có tính cách thẳng thắn, chính trực, làm việc gì cũng có trách nhiệm, nếu nắm bắt được thời cơ thì có thể đạt được những điều to lớn, thành công rực rỡ.

Đầu tháng 5, tuổi Tuất chỉ cần thể hiện bản thân tốt, sẽ được quý nhân phù trợ nên từ nay sẽ thay đổi được số mệnh. Thời gian tới, những người tuổi Tuất có quý nhân giúp đỡ trong công việc, được cấp trên khen ngợi, danh tiếng vang dội. Cuối năm nay những người tuổi Tuất dễ dàng tìm được cơ hội thăng hoa, mọi thứ sẽ thuận lợi suôn sẻ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Đúng 20 ngày tới (1.5 đến ngày 20.5), Thần Phật ưu ái vận khí tăng nhanh, 3 con giáp "tiền đẻ ra tiền", cuối năm đổi đời, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 20 ngày tới (1.5 đến ngày 20.5), Thần Phật ưu ái vận khí tăng nhanh, 3 con giáp "tiền đẻ ra tiền", cuối năm đổi đời, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trong 20 ngày tới, tài lộc của 3 tuổi này chỉ có tăng không có giảm, cả nguồn thu nhập chính lẫn phụ đều tăng.

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