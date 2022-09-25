Gà gáy sang canh, đúng 0 giờ 10 phút 26/9 Thần Tài ban lộc tài cho 3 con giáp, lộc vàng rơi như mưa đổ vào nhà, vạn sự hanh thông, như ý

Tâm linh - Tử vi 25/09/2022 06:51

Thần Tài đã gọi tên 3 con giáp sau vào đúng 0 giờ 10 phút 26/9 đón lộc vàng, chào mừng cuộc sống mới, sự giàu sang đang vẫy gọi.

Tuổi Tý

Gà gáy sang canh, đúng 0 giờ 10 phút 26/9 Thần Tài ban lộc tài cho 3 con giáp, lộc vàng rơi như mưa đổ vào nhà, vạn sự hanh thông, như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn, thường rất tinh tế trong việc quan sát và hành động, là người đảm việc nhà, giỏi việc xã giao.

Phụ nữ tuổi Tý có số vượng phu ích tử. Đúng 0 giờ 10 phút 26/9 tuổi Tý sẽ không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc nữa, chỉ cần ở nhà tiền cũng tự nhiên được dâng đến tận tay, thỏa sức mua sắm, xây nhà lầu, xe hơi.

Tuổi này dù trước sau vẫn sẽ sung sướng, nếu là người kinh doanh, từ tuần sau công việc làm ăn tự nhiên phát đạt, bắt được một mối làm ăn lớn, công việc suôn sẻ, thuận lợi, doanh thu lẫn lợi nhuận đều đạt ngưỡng, sẽ phải mất nhiều thời gian nghĩ việc tiêu tiền. 

Tuổi Thìn

Gà gáy sang canh, đúng 0 giờ 10 phút 26/9 Thần Tài ban lộc tài cho 3 con giáp, lộc vàng rơi như mưa đổ vào nhà, vạn sự hanh thông, như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 12 con giáp, Thìn được xem là con giáp giàu sang phú quý, vận mệnh may mắn về mọi mặt trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi 12 con giáp một cách tổng quan thì nhận thấy rằng, đa số tuổi Thìn đều tài giỏi, họ có khả năng làm được những điều phi thường, có chí tiến thủ và không chịu thua bất cứ người nào. 

Tuổi Thìn độc lập, có chính kiến, không thích bị bó buộc trong khuôn khổ. Dù phải chịu cực khổ trong suốt nửa năm qua nhưng bắt đầu vào đúng 0 giờ 10 phút 26/9, tuổi Thìn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng kiếm được nhiều lợi nhuận, đủ để cá kiếm một khoản lớn, xây dựng cuộc sống vinh hoa phú quý vào cuối năm.

Tuổi Hợi

Gà gáy sang canh, đúng 0 giờ 10 phút 26/9 Thần Tài ban lộc tài cho 3 con giáp, lộc vàng rơi như mưa đổ vào nhà, vạn sự hanh thông, như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Hợi từ đúng 0 giờ 10 phút 26/9 có cục diện Tam Cục Hội đường công việc đẹp như mơ, sẽ có nhiều tin vui đến từ việc làm ăn, việc kinh doanh mua bán như được quý nhân phù hộ, khách hàng nuồm nượp, đơn hàng tới tấp bay về.

Người tuổi Mão Thường không quá quan tâm đến vật chất nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, giúp con giáp này tìm được nhiều vận may để đổi đời. Lại vốn tài giỏi thông minh, người thuộc con giáp này càng lớn tuổi sẽ càng giàu có, những năm tháng hậu vận được tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cơ hội ngàn năm có một, trong 5 ngày tới (25/9-29/9) 3 con giáp được quý nhân dẫn lối, vạn sự phấn khởi, tài lộc bủa vây, thăng quan tiến chức, trúng số cuối ngày, phận hóa Thiên Nga

Cơ hội ngàn năm có một, trong 5 ngày tới (25/9-29/9) 3 con giáp được quý nhân dẫn lối, vạn sự phấn khởi, tài lộc bủa vây, thăng quan tiến chức, trúng số cuối ngày, phận hóa Thiên Nga

5 ngày tới lộc tài phủ đầy, may mắn bao quanh, 3 con giáp sau được dự đoán có cuộc sống lên hương bất ngờ, sự nghiệp - công danh thăng tiến, tài lộc kéo về ào ào như thác đổ.

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