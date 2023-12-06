Đếm ngược đến Rằm tháng 11 âm lịch: 3 con giáp phát tài phát lộc, sung túc nhất năm, sướng không kể siết

Tâm linh - Tử vi 06/12/2023 22:45

Đếm ngược từ đây đến Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp sau giàu sang khỏi bàn, phất lên như diều gặp gió, không là tỷ phú cũng phát đạt nhất năm Quý Mão 2023.

Tuổi Tý 

Đếm ngược đến Rằm tháng 11 âm lịch, tâm lý của bạn không ổn định và điều này cũng ảnh hưởng khá nhiều tới công việc. Cơ hội phát triển bản thân cũng không nhiều, bạn chỉ cần hạn chế bớt sai sót đã tốt lắm rồi.

Tình hình tài chính của bản mệnh trong tháng cũng có nhiều khó khăn. Hãy kiên nhẫn và thời gian này nên tập trung vào các giải pháp an toàn, hạn chế việc để mất tiền.

Mối quan hệ dễ có xung đột, căng thẳng vì bạn suy diễn, bản mệnh có xu hướng biến chuyện nhỏ thành lớn. Chính điều này khiến tình cảm có dấu hiệu đi xuống.

Về phương diện sức khỏe, bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách nên dễ gặp các vấn đề liên quan trong tháng này. Việc này không chỉ khiến bạn mất tiền mà còn mất cả thời gian.

Đếm ngược đến Rằm tháng 11 âm lịch: 3 con giáp phát tài phát lộc, sung túc nhất năm, sướng không kể siết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Đếm ngược từ đây đến Rằm tháng 11 âm lịch, tuổi Mão nên tránh những cuộc thị phi, buôn chuyện. Những câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt đôi khi làm xấu hình ảnh bản mệnh trong mắt người khác và còn đẩy bản mệnh vào những tình huống bất lợi.

Con giáp này còn bị tiểu nhân quấy phá, nên làm gì cũng cần thận trọng và nhòm trước ngó sau để tránh mắc bẫy của người xấu. Công việc gặp trục trặc, khó khăn, phát sinh nhiều vấn đề khiến phải vất vả để giải quyết, tiến độ ngày càng trì trệ.

Tình cảm cũng khiến tuổi Mão có nhiều mối bận tâm. Hôn nhân có nhiều bất đồng, tình duyên bị cản trở nên không được như mong muốn. Các cặp vợ chồng bên nhau nhưng lại không thấu hiểu và chia sẻ cho nhau dẫn đến tình cảm rạn nứt.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Đếm ngược đến Rằm tháng 11 âm lịch: 3 con giáp phát tài phát lộc, sung túc nhất năm, sướng không kể siết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Đếm ngược từ đây đến Rằm tháng 11 âm lịch, người tuổi Tỵ hôm nay tính tình khá thất thường, bạn luôn dành thời cho đầu tư. 

Công việc: Người tuổi Tỵ có công việc được nhiều người mơ ước, bạn trở thành nhân viên chủ chốt trong công ty.

Tình cảm: Bạn cần suy nghĩ thoải mái hơn, tránh những suy nghĩ gò bó nhau, làm cho cả hai không hạnh phúc.

Tài lộc: Về mặt tài chính, chủ động tìm kiếm cơ hội tăng thu nhập, dành thời gian học cách đầu tư tài chính.

Sức khoẻ: Chăm lo cổ họng, không nên uống quá nhiều nước đá lạnh.

Đếm ngược đến Rằm tháng 11 âm lịch: 3 con giáp phát tài phát lộc, sung túc nhất năm, sướng không kể siết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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