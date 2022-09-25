100 ngày tới chính là lúc thần tài tìm đến những con giáp này, ban cho họ một cuộc sống giàu có, viễn mãn
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Tuổi Thân
Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, chịu thương chịu khó, không ngại đối mặt với gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Thân tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.
Người tuổi Thân vốn có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Thân sẽ tìm kiếm được cơ hội thăng hoa, tình tiền mỹ mãn không thiếu thứ gì.
Tử vi học có nói vào 100 ngày tới cuộc sống tuổi Thân có bước đột phá dẫn đến chuyển biến bất ngờ về cuối năm. Mọi hỷ sự sẽ bắt đầu từ đầu Rằm tháng 8 âm lịch trở đi, những người tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.
Sự nghiệp tuổi Thân sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái đến vài năm sau, thành công ngoài mong đợi.
Tuổi Tý
Nổi tiếng là người thông minh, linh hoạt, bản lĩnh và giỏi kiếm tiền, tuổi Tý dường như không chịu lùi bước trước khó khăn. Con giáp này không chấp nhận cuộc sống giàu có, không cho phép người khác coi thường mình. Cuộc sống của Tý là không ngừng nỗ lực vươn lên, bằng mọi giá để có được cuộc sống giàu sang, sung túc.
Chính nhờ việc tu chí làm ăn và thói quen tiêu tiền tính toán nghiêm túc như vậy, tuổi Tý mới tích lũy được một khối tài sản lớn.
Tý vốn là người khiêm tốn, giỏi giang, kiếm tiền tốt, ăn nói dễ nghe không thích phô trương. Ai không hiểu sẽ không thể biết được bên trong con giáp này thế nào.
Dù cuộc sống hiện tại giàu sang phú quý bao nhiêu thì Tý vấn luôn giữ lối sống tiết kiệm, đơn giản. Thế nên, khi nhìn vào vẻ ngoài sẽ chẳng ai biết được tiềm lực kinh tế thật sự của con giáp này
*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.