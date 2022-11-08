Được Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ, đúng 1h11 ngày 11/11, top 3 con giáp "gánh tiền mỏi lưng", hốt hết tiền bạc trong thiên hạ vào nhà, may mắn, sung sướng không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 08/11/2022 18:00

Với người làm kinh tế, con giáp vượng quý nhân tháng 11/2022 này nên dành thời gian để mở rộng mạng lưới làm ăn của mình.

Tuổi Tỵ

Được Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ, ngày 11/11  tuổi Tỵ có thể sẽ đạt được vị thế nhất định trong công việc. Bạn thể hiện năng lực một cách phù hợp với môi trường và tình huống diễn ra, gây được sự tín nhiệm với tập thể. Một số người được công nhận ở nơi làm việc và điều bạn có được là sự đồng lòng, hỗ trợ từ những người xung quanh, đó mới là điều mà bạn mong chờ nhất.

Hôm nay còn được dự báo là ngày đào hoa vượng với Tỵ nhờ ngũ hành tương sinh. Với những con giáp còn độc thân, đây là điều khá tốt bởi bạn sẽ dễ dàng tìm được nửa kia của mình. Nhưng đây lại là một rắc rối không nhỏ với những bạn đã có đôi có cặp khi đào hoa quá vượng có thể trở thành đào hoa sát, bạn nên giữ khoảng cách hợp lý với người khác kẻo nửa kia không vui đâu.

Được Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ, đúng 1h11 ngày 11/11, top 3 con giáp 'gánh tiền mỏi lưng', hốt hết tiền bạc trong thiên hạ vào nhà, may mắn, sung sướng không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 11/11 dự báo tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến.

Trời phú cho người tuổi Mão không chỉ sở hữu sự lanh lợi, sáng suốt, mà còn may mắn có bản lĩnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Cũng chính bởi tham vọng này, Mão có thể dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi.

Riêng với những người làm công ăn lương thì bạn cũng luôn được cấp trên đánh giá cao. Bởi vậy, thời gian tới bạn sẽ được tăng lương tăng thưởng là điều dễ hiểu, cuộc sống cũng vì thế mà viên mãn thuận lợi hơn rất nhiều.

Được Tam Hợp Thái Tuế nâng đỡ, đúng 1h11 ngày 11/11, top 3 con giáp 'gánh tiền mỏi lưng', hốt hết tiền bạc trong thiên hạ vào nhà, may mắn, sung sướng không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thời điểm này, người tuổi Thân xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa, vì vậy dù có phải đối diện với khúc mắc gì cũng có người sẵn sàng dang tay giúp đỡ.

 

Thậm chí bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và được chỉ dẫn cho hướng phát triển mới. Hãy tin tưởng vào khả năng của bản thân và đi theo định hướng nhé.

Ngoài ra, với trí tuệ minh mẫn và tinh thần hăng hái, tích cực, bạn có thể nhanh chóng ghi điểm trong lãnh đạo khi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với người làm kinh tế, con giáp vượng quý nhân tháng 11/2022 này nên dành thời gian để mở rộng mạng lưới làm ăn của mình. Hãy giữ chữ tín trong mọi việc, như vậy thì bạn có thể nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác, mở ra nhiều cơ hội đáng quý và hạn chế được những nguy cơ hao tài tốn của. 

 

** Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 49 ngày tới "trúng quả trời cho", 3 con giáp được Thần Tài đứng sau hậu thuẫn, kiếm được số tiền tỷ trong 77 ngày tới, vận xui của bạn nhanh chóng đội nón ra đi, vận may tiền bạc thì thi nhau đổ về

Đúng 49 ngày tới "trúng quả trời cho", 3 con giáp được Thần Tài đứng sau hậu thuẫn, kiếm được số tiền tỷ trong 77 ngày tới, vận xui của bạn nhanh chóng đội nón ra đi, vận may tiền bạc thì thi nhau đổ về

Thời điểm này, tiểu nhân cũng không dám giỡn mặt, bày trò sau lưng bạn. Thế nên hãy giữ vững tâm thế để thực hiện những điều mình mong ước bấy lâu nay.

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Từ khóa:   * Thông tin chỉ mang tính tham khảo chiêm nghiệm

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