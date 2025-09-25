Đúng thứ Năm, thứ Sáu (25/9–26/9): 3 con giáp vàng bạc ngập két, không lo thiếu thốn, ngồi mát hưởng phước, giàu sang tuyệt đỉnh

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tình tiền siêu viên mãn, giàu càng thêm giàu.

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân gặp phải khá nhiều khó khăn. Những lời chỉ trích làm cho bạn cảm thấy khó chịu và bối rối, tuy nhiên thay vì để những điều tiêu cực này làm suy giảm tinh thần, bạn hãy giữ vững thái độ bình tĩnh, kiên định và tiếp tục làm những điều bạn yêu thích.

Ngày này tử vi 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Thân cần cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những ảnh hưởng tiêu cực, đừng để những điều không hay làm bạn dao động và mất phương hướng.

Sự nghiệp: Công việc của người tuổi Thân gặp phải một số thử thách, tuy nhiên bạn hoàn toàn vượt qua được thử thách này nếu kiên trì và tiếp tục cố gắng.

Tình cảm: Chuyện tình cảm gặp phải một số hiểu lầm, bạn hãy chủ động trò chuyện và giải thích những vấn đề đang tồn tại để làm rõ tình hình.

Tài lộc: Bạn sẽ sớm tìm được giải pháp để cải thiện tài chính, tuy nhiên trong giai đoạn này bạn nên cẩn thận khi đầu tư vào các dự án chưa rõ ràng.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt, người tuổi Thân cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có tính cách quyết đoán, kiên trì, luôn có mong muốn đứng ở vị trí cao. Sau ngày này, họ có thể khẳng định năng lực của bản thân, nắm bắt cơ hội để tạo sự đột phá. Sau nhiều tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng bằng những thành quả rõ rệt trong công việc. Ở nơi làm việc, tuổi Thìn được cấp trên tin tưởng, sẵn sàng giao những nhiệm vụ quan trọng. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa, các bên hợp tác làm việc ăn ý. Đứng trước các tình huống bất ngờ, tuổi Thìn không nao núng mà nhanh chóng tìm phương hướng giải quyết. Những ý tưởng táo bạo có thể được đánh giá cao. Tuổi Thìn có thể ghi điểm trong mắt cấp trên, đồng nghiệp và đối tác, mở ra con đường thăng tiến.

Tài lộc của người tuổi Thìn cũng có khởi sắc tích cực. Nguồn thu nhập của con giáp này ngày càng ổn định. Tiền không chỉ đổ về túi từ công việc chính mà các việc làm thêm, dự án đầu tư bên ngoài cũng mang lại thu nhập tốt. Đây là giai đoạn tuổi Thìn cũng cố vị thế, củng cố tài chính các nhân, chuẩn bị cho tương lai rộng mở.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng, tuổi Tuất có thể cảm thấy khó khăn về mặt cảm xúc, dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn thường lệ. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ không phải đối mặt với những thử thách này một mình vì gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ, giúp bản mệnh vượt qua những thời điểm khó khăn một cách dễ dàng hơn.

Về mặt tài chính, tuổi Tuất có thể đối mặt với một vài vấn đề liên quan đến tiền bạc trong ngày hôm nay, gây ra áp lực với bản mệnh. Nếu cần, bản mệnh đừng ngần ngại nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh để cùng tìm ra giải pháp.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi hôm nay, thứ Tư 24/9/2025: Dần vàng bạc đầy đủ, Mão phú quý bạt ngàn, Tý lên hương đổi đời

Tử vi hôm nay, thứ Tư 24/9/2025: Dần vàng bạc đầy đủ, Mão phú quý bạt ngàn, Tý lên hương đổi đời

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán gánh tiền vào nhà, không mua đất cũng tậu vàng.

