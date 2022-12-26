Đúng thứ Hai đầu tuần, 3 con giáp tụ tài tụ lộc, hào quang soi chiếu đường công danh, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 26/12, những con giáp dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều thành công, may mắn, tiền tài hơn người.

Tuổi Mùi Đúng thứ 2 đầu tuần, vận trình của tuổi Mùi lại càng hanh thông, ổn định hơn rất nhiều. Con đường quan lộ của Mùi rộng mở thênh thang, dù có khó khăn trở ngại đến đâu. Bằng chính năng lực của bản thân mình, con giáp tuổi Mùi sẽ gặt hái được rất nhiều thành tựu vượt trội. Tuy nhiên, tuổi Mùi chớ ngủ quên trên chiến thắng, đắm chìm trong cái lợi trước mắt mà không nhìn xa trông rộng, sẽ có nhiều điều khiến bạn tiếc nuối đó. Đường tình duyên của Mùi cũng tốt đẹp. Những người có gia đình thì hài hòa, vui vẻ đầm ấm. Người độc thân có thể sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng phù hợp.

Đúng thứ 2 đầu tuần, vận trình của tuổi Mùi lại càng hanh thông, ổn định hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Tử vi có nói, sang thứ Hai đầu tuần, tài chính và thu nhập của con giáp tuổi Thân khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn. Nếu bạn có kế hoạch từ trước, bạn sẽ khởi phát, thu về lợi nhuận lớn hơn. Song nên nhớ tuyệt đối phải tránh xa chuyện cờ bạc đỏ đen, chỉ những gì chính tay mình làm ra thì mới bền vững mà thôi. Về phương diện tình cảm, trong thời gian này, những chú khỉ sẽ đón nhận vận đào hoa nở rộ. Tình yêu thăng hoa, tuy nhiên cũng khó tránh khỏi những giận hờn nho nhỏ. Điều này cũng chỉ là gia vị để những người có đôi yêu thương nhau nhiều hơn mà thôi.

Tử vi có nói, sang thứ Hai đầu tuần, tài chính và thu nhập của con giáp tuổi Thân khá ổn định, có thể dư dôi ra một khoản tiền lớn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Tuổi Tỵ sẽ gặt hái nhiều tài lộc hơn người vào thứ Hai đầu tuần. Do được Thần tài ưu ái, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong tay, tiền cứ hết rồi lại có, chẳng cần tốn nhiều công sức để tìm kiếm mà vẫn luôn có cơ hội kiếm tiền bày ra trước mắt, báo hiệu những điều tốt lành đến với con giáp này. Những người kinh doanh sẽ có lợi nhuận tăng cao nên xem xét đến việc mở rộng quy mô kinh doanh. Song nhớ là quy mô mở rộng nhưng đừng ôm đồm quá nhiều thứ mà cứ tiếp tục tập trung vào mảng là thế mạnh của mình thì khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều. Tuổi Tỵ sẽ gặt hái nhiều tài lộc hơn người vào thứ Hai đầu tuần - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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