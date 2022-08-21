Đúng thứ Hai đầu tuần (22/8), các con giáp sau gặp THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA, làm đâu thắng đó, VẬN KHÍ cát lành

Tâm linh - Tử vi 21/08/2022 23:29

"Tài lộc đầy nhà, tiền vô như nước" là cụm từ chỉ 3 con giáp sau đây. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn đã mang trong mình nhiều phúc khí khi đại biểu cho một giống loài thần thoại, là “đứa con của đất trời”, sở hữu năng lực phi thường. 

Bản tính của họ luôn sống lạc quan, vui tươi và luôn nhìn vào mặt tích cực. Nguồn năng lượng dồi dào này giúp họ có thể không ngừng tiến bước dù có lúc rơi vào hoàn cảnh không tốt. Thậm chí xuất thân bần hàn, vất vả cũng trở thành một phần động lực to lớn để họ vươn lên đầy bất ngờ.

Tuổi Thìn có được sự lạc quan và bản tính kiên nghị, thu hút vận may đến bên, giúp đỡ bản thân vượt qua gian nan. Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân giúp họ không ngừng tiến thẳng về mục tiêu đã đặt ra rõ ràng trong cuộc đời. Họ giỏi xác định hướng đi phù hợp với bản thân nên có thể không ngừng tiến bước, không do dự, ngập ngừng.

Học tập những người sống tích cực, không ngừng nỗ lực để chuẩn bị cho quá trình đột phá về sau, họ luôn chuẩn bị sẵn sàng để đợi ngày đạt được thành công bất chấp xuất thân ban đầu. 

Đúng thứ Hai đầu tuần (22/8), các con giáp sau gặp THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA, làm đâu thắng đó, VẬN KHÍ cát lành - Ảnh 1
Tuổi Thìn có được sự lạc quan và bản tính kiên nghị, thu hút vận may đến bên, giúp đỡ bản thân vượt qua gian nan. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dưới sự giúp đỡ của Chính Quan, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước tiến đáng kể. Người đi theo con đường học tập, nghiên cứu tìm được cơ hội thể hiện vốn hiểu biết của mình, được nhiều người ngưỡng mộ.

Người làm công ăn lương với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm thường nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Bạn có thể được giao cho những công việc quan trọng làm cơ sở để thăng chức, tăng lương. Người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những may mắn và cơ hội bất ngờ, tinh thần trở nên phấn chấn, công việc được hoàn thành một cách xuất sắc.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Tý có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà ngày càng được cải thiện, chi tiêu cũng dư dả thoải mái hơn trước.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu có thể, bạn hãy giúp đỡ mọi người nhiều hơn để gia tăng các mối quan hệ tốt đẹp nhé.

Đúng thứ Hai đầu tuần (22/8), các con giáp sau gặp THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA, làm đâu thắng đó, VẬN KHÍ cát lành - Ảnh 2
Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu có thể, bạn hãy giúp đỡ mọi người nhiều hơn để gia tăng các mối quan hệ tốt đẹp nhé. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Khi nhắc tới tuổi Sửu, ấn tượng đầu tiên của mọi người là tính cách trầm ổn và khiêm tốn, thực tế thì người tuổi Sửu rất chính trực, không chỉ thích giúp đỡ người khác mà còn thường xuyên cống hiến đến quên mình. Đôi khi họ sẽ trầm lặng, nhưng đối với bạn bè xung quanh thì luôn chân thành tuyệt đối. Những người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm, tình hình tài chính dần ổn định trở lại, sẽ có quý nhân giúp đỡ trong công việc.

Con đường tài lộc của người cầm tinh con trâu sẽ mở rộng cửa, đón thêm nhiều may mắn và quý nhân phù trợ. Những người này có thể tỏa sáng trong công việc, được điềm lành vây quanh, làm việc gì cũng dễ thành. Trong ngày này, người tuổi Sửu nên tự tạo cơ hội mới, giúp sự nghiệp được mở rộng, tài lộc theo đó thăng quan tiến chức, tài lộc dồi dào...

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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