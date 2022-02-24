Đúng thứ 6, ngày 25/2/2022, 3 con giáp GẶP HỌA PHÁ TÀI, tiền tài, sự nghiệp, tình duyên đều bị ảnh hưởng, chuyện buồn nối tiếp chuyện buồn

Đúng thứ 6 ngày 25/2/2022, người tuổi Sửu đang có điềm báo gặp họa phá tài nếu không có sự thận trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Kiếp Tài báo hiệu chỉ một giây thiếu tỉnh táo, bạn cũng có thể đánh mất khoản tài chính lớn mà mình đã tích góp bấy lâu.

Hãy suy nghĩ kỹ và đưa ra những quyết định lý trí hơn. Đừng vì lòng tham nhất thời mà thực hiện những hành động liều lĩnh. Đặc biệt những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh không nên bất chấp tất cả vì ham cái lợi trước mắt.

Đúng thứ 6 ngày 25/2/2022, các mối quan hệ xã giao của người tuổi Dần có dấu hiệu rạn nứt sau những mâu thuẫn, bất đồng ý kiến. Chẳng những vậy, công việc của bạn cũng gặp chút trục trặc khi Thiên Quan giáng họa, gây ra nhiều thị phi ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân và cả nhiệm vụ mà con giáp này đang đảm nhận.

Đường tình duyên của tuổi Dần cũng không được suôn sẻ cho lắm. Người độc thân cần nhiều dũng khí hơn để tiến tới, bày tỏ tình cảm với người mình thương. Nếu quá yếu đuối, bạn có thể sẽ mất người đó mãi mãi.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng thứ 6 ngày 25/2/2022, vận trình người tuổi Mùi không mấy suôn sẻ do bị Kiếp Tài hung thần giáng họa. Những hiểm họa bất ngờ có thể xảy tới bất cứ lúc nào, đòi hỏi bản mệnh phải cẩn trọng và đề cao cảnh giác.

Đúng thứ 6 ngày 25/2/2022, vận trình người tuổi Mùi không mấy suôn sẻ do bị Kiếp Tài hung thần giáng họa. Ảnh minh họa: Internet.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Bạn đã cho đi mà không màng nhận lại, còn đối phương thì đã quen việc được bạn quan tâm chăm sóc nên không hề để tâm đến cảm nhận của bạn. Điều này khiến bạn cảm thấy chạnh lòng rất nhiều và chẳng còn muốn cố gắng như trước đó nữa. Nếu tình cảm luôn chỉ có sự vun vén từ một phía thì sẽ chẳng thể bền lâu.

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