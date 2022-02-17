Đúng thứ 6, ngày 18/2/2022, ‘NĂM XUI THÁNG HẠN’ 3 con giáp gặp nhiều trắc trở trong công việc, cuộc sống lẫn tình duyên, BÌNH TĨNH để vượt qua nghịch cảnh

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 17:01

Xin chia buồn với 3 con giáp gặp chuyện xui xẻo trong thứ 6 ngày 18/2/2022. Bản mệnh nên thật bình tĩnh để cố gắng vượt qua nhé.

 Con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 6, ngày 18/2/2022, người tuổi Thìn dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Mọi chuyện có thể không đi đúng theo kế hoạch đã lập ra từ trước khiến con giáp này cảm thấy rất bực dọc. Càng những thời điểm như này, bạn lại càng cần phải giữ được bình tĩnh để tiếp tục tìm cách tháo gỡ rắc rối, chỉ cần có lòng kiên trì, chẳng có việc gì không làm được.

Đúng thứ 6, ngày 18/2/2022, ‘NĂM XUI THÁNG HẠN’ 3 con giáp gặp nhiều trắc trở trong công việc, cuộc sống lẫn tình duyên, BÌNH TĨNH để vượt qua nghịch cảnh - Ảnh 1
Đúng thứ 6, ngày 18/2/2022, người tuổi Thìn dễ gặp phải trục trặc trong công việc. Ảnh minh họa: Internet.

Về mặt sức khỏe, việc bạn chủ quan không chăm sóc cơ thể mình suốt thời gian vừa qua sẽ khiến bạn cảm thấy thường xuyên mỏi mệt, căng thẳng, dễ bị đuối sức. Như thế thì rất khó giữ được tỉnh táo giải quyết công việc của mình.

Con giáp tuổi Thân

Đúng thứ 6, ngày 18/2/2022, Kiếp Tài xuất hiện như một lời nhắc nhở người tuổi Thân cần phải cẩn thận với tiền bạc của mình. Đừng vội vàng tin vào những lời hứa hẹn lợi nhuận cao chót vót từ người khác mà dốc hầu bao để đầu tư mù quáng, kẻo bị lừa không còn một đồng.

Đáng tiếc bản mệnh vẫn chưa có nhiều tin vui về tình cảm. Dường như tình yêu vẫn ở ngoài tầm với khiến bạn mãi chẳng thể chạm tay vào. Nhìn những cặp đôi tay trong tay ngoài kia, hạnh phúc ngập tràn giữa họ khiến bạn cũng muốn mình có được tình yêu như vậy.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng thứ 6, ngày 18/2/2022, Thương Quan nhập cục khiến người tuổi Hợi khó mà để tâm vào công việc của mình. Bản mệnh dễ bị phân tâm bởi những chuyện cá nhân, không còn tâm trí giải quyết công việc hay đảm đương trọng trách nào. Tuổi Hợi cần phải chấn chỉnh lại ngay thái độ làm việc của mình đi nhé nếu không muốn những phút giây chểnh mảng thể này trở thành rào cản trên con đường rộng mà bạn đi trong tương lai.

Đúng thứ 6, ngày 18/2/2022, ‘NĂM XUI THÁNG HẠN’ 3 con giáp gặp nhiều trắc trở trong công việc, cuộc sống lẫn tình duyên, BÌNH TĨNH để vượt qua nghịch cảnh - Ảnh 2
Đúng thứ 6, ngày 18/2/2022, Thương Quan nhập cục khiến người tuổi Hợi khó mà để tâm vào công việc của mình. Ảnh minh họa: Internet.

Hôm nay vận trình tình cảm của con giáp này gặp nhiều trắc trở. Tình yêu nếu chỉ đến từ một phía khó lòng mà bền vững. Bạn luôn suy nghĩ cho đối phương, hy sinh nhiều thứ để dành cho người ấy những gì tốt đẹp nhất. Nhưng dường như thứ bạn nhận lại chỉ là thái độ lạnh lùng của đối phương và bạn tổn thương rất nhiều.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 6, ngày 11/2/2022, 3 con giáp mất phần lộc còn bị tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng đừng để xảy ra tranh chấp

Đúng thứ 6, ngày 11/2/2022, 3 con giáp mất phần lộc còn bị tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng đừng để xảy ra tranh chấp

Chia buồn với 3 con giáp không được may mắn trong thứ 6, ngày 11/2/2022 này. Bản mệnh đừng nên quá buồn, hãy cẩn trọng đừng để xảy ra tranh chấp, cãi vã tiểu nhân sẽ tìm cách hãm hại đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp thứ 6 tử vi con giáp xui xẻo tử vi con giáp 2022

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son