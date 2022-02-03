Đúng thứ 6, ngày 4/2/2022, Thần Tài ghét bỏ, 3 con giáp hao tài tốn của, tiểu nhân quấy phá, thận trọng vừa mất lộc vừa mất tiền

Đúng thứ 6, ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết), người tuổi Mão dễ rơi vào tình trạng chi tiêu tốn kém. Bạn có thể phải dùng tiền cho việc mừng tuổi, mừng thọ, chúc mừng đối tác… Đây là những khoản tiền không thể tránh được.

Đặc biệt nếu có ý định xuất hành, tham gia vào các sự kiện, bạn cần chú ý bảo vệ tài sản, chớ để mình rơi vào cảnh bị mất trộm, mất cắp. Ngày Tết, bạn nên giữ tiền cho kỹ, đừng để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Đặc biệt trong ngày này nên chú ý đến sức khỏe , nhất là ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Đúng thứ 6, ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết), người tuổi Ngọ có thể vướng vào nhiều rắc rối khác nhau. Sự nóng nảy khiến bạn dễ hành động mất kiềm chế do không chịu được những lời chỉ trích hoặc quan điểm trái chiều của người khác.

Bạn nên biết rằng nếu muốn tiến bộ, chúng ta cần học cách chấp nhận những lời nhận xét thẳng thắn của mọi người nếu muốn tiến bộ. Còn nếu như lúc nào cũng muốn được khen ngợi, nịnh nọt thì bạn sẽ chẳng thể biết được mình thiếu sót ở đâu.

Con giáp tuổi Thân

Đúng thứ 6, ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết), dưới tác động của Thiên Quan, người tuổi Thân dễ gặp phải những điều không như mong muốn. Có thể những hành động vô tình của bạn đã khiến người khác hiểu lầm, đôi bên xích mích hoặc to tiếng với nhau.

Đúng thứ 6, ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết), dưới tác động của Thiên Quan, người tuổi Thân dễ gặp phải những điều không như mong muốn. Ảnh minh họa: Internet.

Đáng buồn hơn, trong chuyện tình cảm mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương, dù đang là ngày Tết đi chăng nữa.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!