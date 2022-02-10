Đúng thứ 6, ngày 11/2/2022, 3 con giáp mất phần lộc còn bị tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng đừng để xảy ra tranh chấp

Tâm linh - Tử vi 10/02/2022 21:19

Chia buồn với 3 con giáp không được may mắn trong thứ 6, ngày 11/2/2022 này. Bản mệnh đừng nên quá buồn, hãy cẩn trọng đừng để xảy ra tranh chấp, cãi vã tiểu nhân sẽ tìm cách hãm hại đấy.

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 6, ngày 11/2/2022, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên căng thẳng và xa cách. Bạn có thể sẽ cảm thấy không hài lòng vì con cái bướng bỉnh, không biết nghe lời. Tuy nhiên, bạn cần dành thời gian để lắng nghe con cái trước đó. Bên cạnh đó, bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những ý kiến bất đồng. Nếu bạn cứ một mực giữ suy nghĩ của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì vấn đề sẽ chẳng thể nào được giải quyết.

Đúng thứ 6, ngày 11/2/2022, 3 con giáp mất phần lộc còn bị tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng đừng để xảy ra tranh chấp - Ảnh 1
Đúng thứ 6, ngày 11/2/2022, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái đang ngày càng trở nên căng thẳng và xa cách. Ảnh minh họa: Internet.

Trên phương diện sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 11 âm lịch nhân thần ở ngón chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 6, ngày 11/2/2022, người tuổi Thìn cảnh giác trước nguy cơ bị kẻ xấu hãm hại, gây chuyện thị phi. Tuy nhiên, dù có rơi vào tình huống xấu nhất thì bạn cũng không nên mất bình tĩnh, hành xử nông nổi. Đặc biệt, trong quá trình giao tiếp, đừng để những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho kẻ tiểu nhân lợi dụng, đẩy bản thân vướng vào những rắc rối lớn hơn.

Trong chuyện tình cảm, những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn chưa bước ra khỏi cuộc tình cũ nên luôn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng thứ 6, ngày 11/2/2022, Thương Quan báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với người tuổi Hợi. Bạn dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với cấp trên vì đôi bên đang giữ những quan điểm trái ngược nhau. Một số người gặp khó khăn trong công việc đừng vội nghĩ đến việc bỏ cuộc. Hãy nghĩ rằng khó khăn cũng chính là dịp để mình rèn luyện bản thân nhé.

Đúng thứ 6, ngày 11/2/2022, 3 con giáp mất phần lộc còn bị tiểu nhân hãm hại, hết sức thận trọng đừng để xảy ra tranh chấp - Ảnh 2
Đúng thứ 6, ngày 11/2/2022, Thương Quan báo hiệu một ngày chẳng hề may mắn đối với người tuổi Hợi. Ảnh minh họa: Internet.

Chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia không được yên bình. Bạn không nên vội vàng đưa ra những lời phán xét về đối phương trước khi nghe người ấy giải thích. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng thứ 6, ngày 4/2/2022, Thần Tài ghét bỏ, 3 con giáp hao tài tốn của, tiểu nhân quấy phá, thận trọng vừa mất lộc vừa mất tiền

Đúng thứ 6, ngày 4/2/2022, Thần Tài ghét bỏ, 3 con giáp hao tài tốn của, tiểu nhân quấy phá, thận trọng vừa mất lộc vừa mất tiền

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo, gặp họa hao tài trong thứ 6, ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết). Hãy cùng xem mình có tên trong danh sách này không nhé.

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