Đúng thứ 2 đầu tuần (30/10/2023), lộc đến trước ngõ, tiền vào ùn ùn, Thần Tài bảo hộ, Cát Tinh vây quanh, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 14:10

Tử vi có nói, đúng thứ Hai đầu tuần (30/10/2023), 3 con giáp may mắn có tên sau đều sẽ gặp được may mắn, sự nghiệp và tài vận có khởi sắc bất ngờ.

Tuổi Tý

Tử vi có nói, đúng thứ Hai đầu tuần (30/10/2023), nhiều khoản chi tiêu của Tý sẽ được cắt giảm, nguồn thu bình ổn nên mọi việc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, thậm chí ngày càng dôi dư. Người làm công ăn lương rủng rỉnh với mức thu nhập cùng với tiền thưởng nóng.

Bạn có thể mua sắm thêm một vài vật dụng cần thiết cho bản thân và gia đình. Tình hình kinh doanh, buôn bán chung chưa nhộn nhịp nhưng với bạn, mọi việc vẫn rất ổn định, lợi nhuận vẫn có, bản mệnh bỏ túi không ít tiền của, tiền bạc lúc nào cũng đủ ăn đủ tiêu.

Đúng thứ 2 đầu tuần (30/10/2023), lộc đến trước ngõ, tiền vào ùn ùn, Thần Tài bảo hộ, Cát Tinh vây quanh, giàu càng thêm giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mệnh cục tài lộc vẹn toàn, không ngừng nỗ lực vươn lên sẽ gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Vốn tài lộc của bản mệnh không lý tưởng trong thời gian qua nhưng sang thứ Hai đầu tuần (30/10/2023), mọi thứ của tuổi Dần sẽ được cải thiện. Tình hình tài chính của Dần khởi sắc hơn hẳn.

Dịp này Lộc Tự vận của người tuổi Hổ lại gặp Quốc Ấn quý nhân, mang ý nắm quyền hành trong tay, vận quý nhân vượng, cơ hội tăng lương, thăng tiến không ít. Mệnh chủ lâm Thứ Tài đại vận, nguồn thu phụ tăng mạnh, đầu tư lãi lớn, tình hình tài chính chuyển biến tốt đẹp.

Đúng thứ 2 đầu tuần (30/10/2023), lộc đến trước ngõ, tiền vào ùn ùn, Thần Tài bảo hộ, Cát Tinh vây quanh, giàu càng thêm giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tài giỏi thông minh, ngoài ra họ còn sở hữu tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn lạc quan, yêu đời, nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực nên cuộc sống muôn màu muôn vẻ. So với những con giáp khác, tuổi Ngọ luôn có nhiệt huyết trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, đúng thứ Hai đầu tuần (30/10/2023), người tuổi Ngọ không chỉ có khả năng tự tạo sự giàu có cho mình mà họ còn đem lại nhiều may mắn cho những người xung quanh. Mọi điều xảy ra đều được an bài, việc cần làm là Ngọ không ngừng nỗ lực, cố gắng để tìm kiếm thành công.

Đúng thứ 2 đầu tuần (30/10/2023), lộc đến trước ngõ, tiền vào ùn ùn, Thần Tài bảo hộ, Cát Tinh vây quanh, giàu càng thêm giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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