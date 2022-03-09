Đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, thời thế đổi thay, Nhật Nguyệt soi chiếu, 3 con giáp làm 1 lời 10, thần Tài gọi tên 'có đức, mặc sức mà ăn'

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 00:10

Đúng Rằm tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn có đức mặc sức mà ăn, tiêu xài thoải mái nhờ những nỗ lực kiếm tiền trước đó.

Tuổi Tỵ

Năm 2022 vốn dĩ là thời điểm hoàng kim để tuổi Tỵ thỏa sức sáng tạo, đầu tư làm ăn vì đây là lúc con giáp may mắn được thần tài và quý nhân chiếu cố nhiều nhất.

Đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, con giáp may mắn sẽ càng thăng hoa hơn cả. Người tuổi Tỵ sẽ bước vào giai đoạn bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông, đặc biệt mọi ước nguyện đều thành hiện thực.

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Đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch, con giáp may mắn sẽ càng thăng hoa hơn cả. Người tuổi Tỵ sẽ bước vào giai đoạn bất kể làm việc gì cũng trơn tru hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước vào ngày Rằm tháng 2 âm lịch này, những người tuổi Mùi hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. 

Tử vi 12 con giáp dự đoán, tuổi Mùi sẽ được quý nhân và thần tài che chở, nếu kinh doanh đầu tư thì cứ mạnh dạn vì có thể thu được lợi nhuận tốt ngoài sức tưởng tượng. Bản mệnh còn sắp có được cơ hội đổi đời, ngày tháng sau sống an nhàn sung túc.

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Tử vi 12 con giáp dự đoán, tuổi Mùi sẽ được quý nhân và thần tài che chở, nếu kinh doanh đầu tư thì cứ mạnh dạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày Rằm tháng 2 âm lịch sắp tới, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn ăn nên làm ra, tài lộc vượng nhất, sự nghiệp vững vàng. Nếu nắm bắt được thời cơ tốt thì thời gian tới có sóng gió thế nào, họ cũng sẽ tự mình vượt qua.

Đặc biệt, đây lại là giai đoạn Nhật Nguyệt soi chiếu, nên bản mệnh được quý nhân phương xa tương trợ, nâng đỡ hết mình trong công việc.

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Đây lại là giai đoạn Nhật Nguyệt soi chiếu, nên bản mệnh được quý nhân phương xa tương trợ, nâng đỡ hết mình trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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