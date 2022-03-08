Đúng ngày mai, 9/3/2022, mọi sự trơn tru, công danh suôn sẻ, 3 con giáp đứng top đầu giàu sang, được thần tài cưng chiều hết mực, ban phát lộc lá vô biên

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 17:05

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Tư 9/3/2022, 3 con giáp may mắn công danh suôn sẻ, mọi sự thuận lợi bất ngờ.

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão có phần khởi sắc hơn trong ngày thứ 4 này. Với những kế hoạch được định sẵn, những dự án của bạn được đánh giá cao, nhờ thế mà cơ hội hợp tác làm ăn sẽ trở nên vô cùng thuận lợi.

Chính Tài độ mệnh, với nguồn thu nhập ổn định và tăng tiến mỗi ngày, bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng những thành quả lao động của mình mà không phải lo nghĩ nhiều thêm nữa. Sự nhanh nhạy còn khiến cho nguồn lực sẵn có của bạn ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

con giap may man 1
Chính Tài độ mệnh, với nguồn thu nhập ổn định và tăng tiến mỗi ngày, bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng những thành quả lao động của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Hôm nay mọi việc với người tuổi Thân trở nên suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Bạn có thể nhân cơ hội này để triển khai những dự án tiềm năng mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.

Nhân duyên tốt đẹp đang tìm đến bạn trong ngày này. Người độc thân có thể đón nhận không ít sự quan tâm từ người khác giới. Đừng vội vàng nhận lời của bất cứ ai, hãy dựa vào cảm xúc của bản thân để đưa ra những lựa chọn cho chính mình.

con giap may man 2
Hôm nay mọi việc với người tuổi Thân trở nên suôn sẻ hơn trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Xem tử vi hàng ngày, Thực Thần ghé thăm sẽ mang đến cho người tuổi Hợi vận may về tiền bạc không hề nhỏ. Đặc biệt là với những người làm nghề tự do hay làm kinh doanh buôn bán, cơ hội phát tài xuất hiện trước mắt như thế này quả là hiếm có, hãy nhanh tay đón lấy, đừng bỏ lỡ.

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này lại chẳng được thuận lợi trong ngày này. Những tranh cãi khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn trước khá nhiều. Cả hai chẳng ai chịu nhún nhường lại càng khiến cho mâu thuẫn ngày một lớn hơn.

con giap may man 3
Thực Thần ghé thăm sẽ mang đến cho người tuổi Hợi vận may về tiền bạc không hề nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Tư 9/3/2022, hung hiểm rình rập, tiểu nhân rình mò, 3 con giáp 'chạy trời không khỏi nắng', tin dữ liên tục kéo về, khó khăn ngáng trở

Đúng ngày mai, thứ Tư 9/3/2022, hung hiểm rình rập, tiểu nhân rình mò, 3 con giáp 'chạy trời không khỏi nắng', tin dữ liên tục kéo về, khó khăn ngáng trở

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Tư 9/3/2022, 3 con giáp xui xẻo gặp đủ vận hạn, muốn tránh cũng khó, nên thận trọng trong mọi việc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi thứ Tư tử vi ngày mới tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 5 giờ 43 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 6 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 7 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'