Chỉ cần một phút nóng vội, mọi thứ bạn gây dựng trong suốt thời gian qua có thể tan thành bong bóng. Nhất là trong các quyết định liên quan đến tiền bạc, hãy luôn giữ cho mình sự tỉnh táo nếu không muốn hao tán tài của.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, chịu ảnh hưởng của Thương Quan, vận trình của người Tý trong ngày thứ 4 đầy rẫy hung hiểm. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng trong mọi hành động kẻo để xảy ra những sai lầm đáng tiếc.

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, chịu ảnh hưởng của Thương Quan, vận trình của người Tý trong ngày thứ 4 đầy rẫy hung hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Tinh thần của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay không được tốt. Áp lực công việc đè nặng, bản mệnh không thôi suy nghĩ muộn phiền. Từ đó, dễ sinh ra chán nản, khiến con giáp xui xẻo không tập trung, tài lộc suy giảm.

Ngày này, bản mệnh nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, nhất là với những người có thể trạng yếu với nhiều bệnh mãn tính liên quan đến tim mạch hay máu huyết.

Ngày này, bản mệnh nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thiên Quan giáng mệnh khiến cho người tuổi Tỵ phải chịu không ít tổn thất trong ngày này. Lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với những người bề trên, cấp trên hay lãnh đạo của mình, cần phải có sự khéo léo, nhẹ nhàng và kiên định.

Sự nóng vội sẽ chỉ khiến cho mọi mong đợi của bạn đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn mà thôi. Hãy luôn suy xét mọi việc một cách thật cẩn thận và biết cách tận dụng thời điểm một cách hợp lý nhất.

Sự nóng vội sẽ chỉ khiến cho mọi mong đợi của bạn đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.