Tử vi thứ Tư 9/3/2022 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ, trơn tru nhờ CHÍNH ẤN độ mệnh, Tý - Sửu đón cục diện đầy rẫy hung hiểm, vận hạn khó tránh

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, chịu ảnh hưởng của Thương Quan, vận trình của người Tý trong ngày thứ 4 đầy rẫy hung hiểm. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng trong mọi hành động kẻo để xảy ra những sai lầm đáng tiếc.

Chỉ cần một phút nóng vội, mọi thứ bạn gây dựng trong suốt thời gian qua có thể tan thành bong bóng. Nhất là trong các quyết định liên quan đến tiền bạc, hãy luôn giữ cho mình sự tỉnh táo nếu không muốn hao tán tài của.

Tinh thần của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay không được tốt. Áp lực công việc đè nặng, bản mệnh không thôi suy nghĩ muộn phiền. Từ đó, dễ sinh ra chán nản, khiến con giáp xui xẻo không tập trung, tài lộc suy giảm.

Ngày này, bản mệnh nên quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, nhất là với những người có thể trạng yếu với nhiều bệnh mãn tính liên quan đến tim mạch hay máu huyết.

Tuổi Dần

Công việc của người tuổi Dần trong ngày hôm nay trên đà thuận lợi, những mục tiêu mà bạn đặt ra đang được hoàn thành từng bước một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, sự xuất hiện của Thiên Tài còn báo hiệu vận may tài lộc đang hé mở ngay trước mắt con giáp này. Bạn có cơ hội phát tài nhanh chóng nhờ vào các khoản thu bất ngờ như trúng thưởng, trúng số, hay được cho tặng tiền bạc nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão có phần khởi sắc hơn trong ngày thứ 4 này. Với những kế hoạch được định sẵn, những dự án của bạn được đánh giá cao, nhờ thế mà cơ hội hợp tác làm ăn sẽ trở nên vô cùng thuận lợi.

Chính Tài độ mệnh, với nguồn thu nhập ổn định và tăng tiến mỗi ngày, bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng những thành quả lao động của mình mà không phải lo nghĩ nhiều thêm nữa. Sự nhanh nhạy còn khiến cho nguồn lực sẵn có của bạn ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Tuổi Thìn

Xem tử vi ngày 9/3/2022 của 12 con giáp, người tuổi Thìn khó có thể xử lý mọi việc trơn tru trong ngày thứ tư này. Bất đồng nảy sinh giữa bạn, đồng nghiệp và cấp trên khiến cho mọi thứ ngày càng rối rắm hơn. Bạn sẽ phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể cải thiện tình trạng này.

Ngoài ra, sự giúp sức của Thiên Ấn cũng giúp cho tiếng nói của bạn có sức nặng hơn. Bạn nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh và nhờ thế mà có thể sớm đưa ra những quyết định phù hợp nhất.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan giáng mệnh khiến cho người tuổi Tỵ phải chịu không ít tổn thất trong ngày này. Lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với những người bề trên, cấp trên hay lãnh đạo của mình, cần phải có sự khéo léo, nhẹ nhàng và kiên định.

Sự nóng vội sẽ chỉ khiến cho mọi mong đợi của bạn đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn mà thôi. Hãy luôn suy xét mọi việc một cách thật cẩn thận và biết cách tận dụng thời điểm một cách hợp lý nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, công việc của người tuổi Ngọ trong ngày thứ 4 này trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn nhiều phần. Những thành quả bạn đạt được sẽ khiến cho không ít người phải trầm trồ ngưỡng mộ đó.

Chính Quan xuất hiện lại càng chứng tỏ được năng lực mạnh mẽ của con giáp này. Cùng với tinh thần trách nhiệm cao, bạn nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà không cần đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Nhận được không ít đánh giá cao của cấp trên, con đường thăng tiến của bạn như đang thênh thang rộng mở hơn bao giờ hết.

Tuổi Mùi

Những suy tính dự định của người tuổi Mùi trong ngày này diễn ra chẳng được như ý muốn. Bạn sẽ gặp không ít rào cản từ những người xung quanh, những người luôn có ý định cản trở và muốn làm tổn hại đến bạn.

May mắn là có Chính Ấn đưa đường chỉ lối nên con giáp này mới vững vàng thể hiện được tố chất tốt đẹp của bản thân. Sự cố gắng cùng những tích lũy mà bạn có được từ trước tới nay đã được cấp trên nhận thấy và ghi nhận rồi.

Tuổi Thân

Hôm nay mọi việc với người tuổi Thân trở nên suôn sẻ hơn trước rất nhiều. Bạn có thể nhân cơ hội này để triển khai những dự án tiềm năng mà bản thân đã ấp ủ từ lâu.

Nhân duyên tốt đẹp đang tìm đến bạn trong ngày này. Người độc thân có thể đón nhận không ít sự quan tâm từ người khác giới. Đừng vội vàng nhận lời của bất cứ ai, hãy dựa vào cảm xúc của bản thân để đưa ra những lựa chọn cho chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình của người tuổi Dậu hôm nay trở nên rực rỡ sáng tỏ hơn nhiều so với những ngày trước đó. Các mối quan hệ xã giao hài hòa và ngày một nâng cấp sẽ giúp cho công việc của bạn ngày càng thuận lợi hơn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu chưa khi nào lại nồng nàn thắm thiết đến thế. Nhất là trong ngày thứ tư này, cả hai chẳng thể giấu nổi tình cảm dành cho đối phương. Những quan tâm dành cho nhau chính là sợi dây gắn kết vô cùng vững chắc giữa hai người.

Tuổi Tuất

Hôm nay người tuổi Tuất nhờ được Thiên Ấn giúp sức mà mọi việc trở nên thuận lợi hơn trước. Với phản ứng nhanh nhạy và linh hoạt, bạn có thể xử lý công việc một cách nhanh chóng và trơn tru.

Tuy nhiên, có vẻ như sức khỏe của con giáp này lại bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực trong ngày này. Vì vậy, hãy cố gắng dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và thư giãn hơn, để cơ thể bạn mau chóng có sự hồi phục.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hàng ngày, Thực Thần ghé thăm sẽ mang đến cho người tuổi Hợi vận may về tiền bạc không hề nhỏ. Đặc biệt là với những người làm nghề tự do hay làm kinh doanh buôn bán, cơ hội phát tài xuất hiện trước mắt như thế này quả là hiếm có, hãy nhanh tay đón lấy, đừng bỏ lỡ.

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được thuận lợi trong ngày này. Những tranh cãi khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn trước khá nhiều. Cả hai chẳng ai chịu nhún nhường lại càng khiến cho mâu thuẫn ngày một lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.