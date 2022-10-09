Đúng ngày Rằm 14/9 âm lịch, trăng lên cao sáng tỏ lúc 19h, TOP 3 con giáp độc chiếm Thần Tài, tắm trong biển tiền, nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 07:21

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất khi đồng hồ điểm 19h ngày Rằm 14/9 âm lịch. Những người làm ăn kinh doanh lộc lá nhiều vô kể, kiếm tiền không ngơi tay.

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, đúng 19h tối ngày Rằm 14/9 âm lịch, tuổi Dần sẽ là con giáp được gặp nhiều may mắn. Cát tinh che chở cho bản mệnh êm tự tin theo đuổi những mục tiêu và lý tưởng bản thân đã đặt ra. Công danh sự nghiệp trên đà phát triển.

Nếu biết lợi dụng cơ hội lần này để tiến thân thì bạn không cần phải lo lắng về chuyện tương lai, có được nhiều bước đột phá lớn. Các kế hoạch hợp tác làm ăn cũng diễn ra thuận lợi trong những ngày này. Bản mệnh đang có cơ may phát tài rất lớn, thu về một khoản lợi không nhỏ khi luôn có những tính toán khôn ngoan và biết phải đầu tư chính xác vào đâu.

Đúng ngày Rằm 14/9 âm lịch, trăng lên cao sáng tỏ lúc 19h, TOP 3 con giáp độc chiếm Thần Tài, tắm trong biển tiền, nằm trên đống vàng - Ảnh 1
Tử vi học có nói, đúng 19h tối ngày Rằm 14/9 âm lịch, tuổi Dần sẽ là con giáp được gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi hàng ngày cho thấy, đúng 19h ngày Rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Ngọ đón khá nhiều tin vui về đường tài lộc. Bạn dựa vào tài năng của mình để giành lấy cơ hội, dựa vào thực lực của mình để thành công, nhờ đó mà có được nguồn thu đáng kể, giúp bạn có thể thoải mái chi tiêu hơn trong thời gian tới.

Chẳng phải vận may từ trên trời rơi xuống, mà phần lớn nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực bền bỉ của bản mệnh. Bạn hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào về những gì mình đang có bởi chúng được làm ra từ chính đôi tay bạn. May mắn sẽ đến và bạn có thể tìm ra nhiều cách để kiếm tiền, nếu bạn có thể nắm bắt được thì tài lộc sẽ rủng rỉnh hơn từ thời gian này.

Đúng ngày Rằm 14/9 âm lịch, trăng lên cao sáng tỏ lúc 19h, TOP 3 con giáp độc chiếm Thần Tài, tắm trong biển tiền, nằm trên đống vàng - Ảnh 2
Xem tử vi hàng ngày cho thấy, đúng 19h ngày Rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Ngọ đón khá nhiều tin vui về đường tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng là một trong số những con giáp phát tài khi đồng hồ điểm đúng 19h ngày Rằm 14/9 âm lịch. Người tuổi Mùi làm giàu nhanh chóng nhờ vào tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó và luôn chờ đợi một cơ hội tốt đến với mình.

Không như những người khác sẽ ngồi đợi “bánh ngọt” từ trên trời rơi xuống, với nỗ lực của bạn đã được đền đáp khi có thể tự tạo ra cơ hội đổi đời từ thời gian này. Bạn sẽ giảm bớt gánh nặng tài chính dù tình hình chung có khó khăn thế nào.

Đúng ngày Rằm 14/9 âm lịch, trăng lên cao sáng tỏ lúc 19h, TOP 3 con giáp độc chiếm Thần Tài, tắm trong biển tiền, nằm trên đống vàng - Ảnh 3
Tuổi Mùi cũng là một trong số những con giáp phát tài khi đồng hồ điểm đúng 19h ngày Rằm 14/9 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Từ giờ đến giữa tháng 10, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp thành công hơn người, tiền kiếm nhiều vô kể, tài lộc tăng tiến, muốn nghèo cũng không được

Từ giờ đến giữa tháng 10, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp thành công hơn người, tiền kiếm nhiều vô kể, tài lộc tăng tiến, muốn nghèo cũng không được

Những con giáp này được hưởng lộc Tổ tiên, gia đình che chở nên cuộc đời giàu có viên mãn trong thời gian từ giờ đến giữa tháng 10.

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