Tuổi Thân

Ngày 2/9 có thể được coi là thời điểm dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, giúp vận khí của người tuổi Thân thay đổi.

Con giáp này không còn chịu ảnh hưởng lớn từ các hung tinh nên sức khỏe dần được cải thiện, không gặp nhiều vấn đề trở ngại.

Ảnh minh họa

Có sức khỏe là có tất cả. Công việc và thu nhập của những người tuổi Thân cũng có sự chuyển biến tích cực. Các khúc mắc trước đó sẽ được bản mệnh giải quyết êm đẹp. Nhờ đó, thu nhập của bản mệnh cũng được cải thiện rất nhiều.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Hợi chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Ảnh minh họa

Ngày 2/9 chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Hợi thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Người tuổi Hợi khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng về sau thời hoàng kim của Hợi càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

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