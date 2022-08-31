Đúng ngày nghỉ lễ 2/9, Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp số đỏ phát tài, trúng số độc đắc, cứ thế đổi đời, giàu sang bất chấp

Tâm linh - Tử vi 31/08/2022 15:16

3 con giáp dưới đây đón tài lộc và sự nghiệp thăng tiến, đón nhiều tín hiệu tốt trong ngày 2/9.

Tuổi Thìn

Người tuổi Dậu có tình hình tương đối ổn định, tài chính vững mạnh, không lo thiếu tiền. Trong ngày 2/9, bản mệnh chỉ cần phát huy hết điểm mạnh của mình đúng lúc là có thể nhân đôi, nhân ba túi tiền.

Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, cần cù nên có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.

Đúng ngày nghỉ lễ 2/9, Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp số đỏ phát tài, trúng số độc đắc, cứ thế đổi đời, giàu sang bất chấp - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Người làm ăn kinh doanh phát triển ổn định, không có sự biến động lớn. Chỉ cần tập trung làm việc, giữ chữ tín thì không có gì đáng lo ngại. Nếu có thời gian, tuổi Dậu có thể học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn.

Tuổi Thân

Ngày 2/9 có thể được coi là thời điểm dương khí hội tụ, nhật chi thủy họa giao hội, giúp vận khí của người tuổi Thân thay đổi.

Con giáp này không còn chịu ảnh hưởng lớn từ các hung tinh nên sức khỏe dần được cải thiện, không gặp nhiều vấn đề trở ngại.

Đúng ngày nghỉ lễ 2/9, Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp số đỏ phát tài, trúng số độc đắc, cứ thế đổi đời, giàu sang bất chấp - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Có sức khỏe là có tất cả. Công việc và thu nhập của những người tuổi Thân cũng có sự chuyển biến tích cực. Các khúc mắc trước đó sẽ được bản mệnh giải quyết êm đẹp. Nhờ đó, thu nhập của bản mệnh cũng được cải thiện rất nhiều.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Hợi chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Đúng ngày nghỉ lễ 2/9, Thần tài mở kho phát lộc, 3 con giáp số đỏ phát tài, trúng số độc đắc, cứ thế đổi đời, giàu sang bất chấp - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Ngày 2/9 chính là thời hoàng kim của người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Hợi thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Người tuổi Hợi khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng về sau thời hoàng kim của Hợi càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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