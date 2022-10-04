Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 5/10/2022, Thần Phật sủng ái, 3 con giáp vinh quy bái tổ, đắc lộc toàn gia, đại phú đại quý, tiền tiêu không xuể

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 06:48

Theo 12 con giáp, đúng ngày mai, thứ Tư ngày 5/10/2022, nhờ sự ưu ái của Thần Phật, 3 con giáp may mắn này một bước đổi đời, giàu càng thêm giàu, tiền của dư dôi, vạn sự như ý.

Tuổi Sửu

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 5/10/2022, người tuổi Sửu được Tam Hợp che chở nên có một ngày tha hồ đón tiền bạc tăng tiến không ngừng. Thời điểm vận khí lên cao, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Hợp tác kinh doanh có lợi, nguồn thu đem về đủ để bạn triển khai thêm những kế hoạch kinh doanh sắp tới.

Chẳng những tài lộc, đường công danh của tuổi Sửu cũng rất thuận lợi trong ngày Thiên Ấn tụ khí. Con giáp may mắn này cảm nhận rõ quá trình làm việc của mình vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, bản mệnh có thể sẽ thể hiện được khía cạnh khác trong con người mình cũng như phát huy được năng lực cá nhân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, điều này rất có lợi cho đường tiến thân trong tương lai của bạn.

con giap may man 1
Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 5/10/2022, người tuổi Sửu được Tam Hợp che chở nên có một ngày tha hồ đón tiền bạc tăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 5/10/2022, Tam Hội cục diện sẽ xuất hiện che chở cho vận trình của tuổi Mão. Ngày này bản mệnh có quý nhân đồng hành, dù có làm việc gì sai lầm cũng sẽ được đỡ đần, tìm ra cách giải quyết thỏa đáng.

Lại thêm Chính Quan nâng đỡ, mệnh tài lộc của tuổi Mão đang có sự thăng hoa hơn bao giờ hết. Thu nhập tăng cao khiến con giáp này hưởng vinh hoa phú quý đề huề, tiền của dư dôi tiêu không hết. Không những vậy, bản mệnh còn có nguồn thu khổng lồ từ những trò may rủi.

con giap may man 2
Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 5/10/2022, Tam Hội cục diện sẽ xuất hiện che chở cho vận trình của tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi thứ Tư ngày 5/10/2022, tuổi Tỵ có đường tài lộc rực sáng. Người làm đầu tư kinh doanh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, mang lại cho cửa hàng, doanh nghiệp của mình một khoản lợi khổng lồ.

Nếu là người làm công ăn lương, con giáp tuổi Tỵ có thể được thưởng nóng vì những ý kiến đóng góp trước đó mang lại tác động tích cực cho tập thể. Từ giờ về sau, hãy mạnh dạn và tin tưởng hơn vào khả năng của mình, bản mệnh sẽ thăng tiến nhanh chóng và trở thành người đáng kính.

con giap may man 3
Theo tử vi thứ Tư ngày 5/10/2022, tuổi Tỵ có đường tài lộc rực sáng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày mai, thời vận đổi khác, 3 con giáp lội ngược dòng đón nhận điềm lành, may mắn hỗ trợ làm giàu, tiền tiêu không xuể, ăn nên làm ra

Bước qua ngày mai, thời vận đổi khác, 3 con giáp lội ngược dòng đón nhận điềm lành, may mắn hỗ trợ làm giàu, tiền tiêu không xuể, ăn nên làm ra

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày mai, 3 con giáp này có vận mệnh vô cùng xán lạn, công danh sự nghiệp thành toại, như ý cát tường, an khang thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử v thứ Tư tử vi ngày 5/10/2022 tử vi ngày 5/10 12 con giáp tử vi thứ Tư ngày 5/10/2022

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 5 giờ 18 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý