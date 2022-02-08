Đúng ngày mai, thứ Tư 9/2/2022, tranh chấp vô nghĩa, 3 con giáp dễ gặp bất đồng nơi công sở, tiểu nhân tìm cách 'chọc gậy bánh xe', phá bĩnh tiền tài

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Tư 9/2/2022, tranh chấp vô nghĩa, 3 con giáp dễ gặp bất đồng nơi công sở. Tránh tranh cãi kẻo rước họa vào thân!
- Giữa tháng 2 hào quang rực rỡ, 3 con giáp có năng lực lãnh đạo, tài kinh doanh vượt bậc, kiếm tiền đầy túi khiến gia đình được thơm lây
- Đúng ngày mai, thứ Ba 8/2/2022, nhân duyên 'quay gót', sự nghiệp nặng như đá tảng, 3 con giáp công danh trì trệ, tiền tài tụt dốc không phanh
Tuổi Dần
Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thìn Dần Tương Xung là điềm báo những mối quan hệ công việc, hợp tác, tình cảm của người tuổi Dần trong hôm nay gặp nhiều trục trặc, dễ xảy ra cãi vã hoặc mâu thuẫn. Lời khuyên dành cho bạn là nên tránh đấu khẩu, va chạm là tốt nhất, nhường nhịn một chút chẳng những không thiệt mà còn bình an, bớt rắc rối không đáng có.
Ngày này, chuyện tình cảm của những chú Hổ cũng không được lý tưởng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rạn nứt. Tuy bề ngoài khá yên ả, nhưng thực chất bên trong đang là những mâu thuẫn âm ỉ, chỉ chực đợi cơ hội để bùng phát. Hai bạn nên dành thời gian để cùng nhau nhìn nhận lại vấn đề, chuyện gì cũng có cách giải quyết một khi cả hai cùng nhau đối mặt.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi trong ngày thứ tư này bị Kiếp Tài ngáng trở, cần đề phòng họa phá tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cuối năm là dịp diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống, vui chơi, nhu cầu mua sắm cũng tăng lên. Bạn chớ nên vì một phút bốc đồng mà tiêu xài không kiểm soát, khiến cho tiền bạc trong nhà không ngừng thất thoát.
Hung tinh này còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này. Hàng hóa lưu thông trì trệ khiến bạn vô cùng sốt ruột. Đã vậy cạnh tranh trên thị trường rất lớn, nếu không sớm tìm ra cách khắc phục, rất có thể bạn sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.
Tuổi Tuất
Do tác động của Tỷ Kiên, người tuổi Tuất có thể gặp phải những rắc rối không mong muốn tại nơi làm việc. Người khác có thể kéo bản mệnh vướng vào những cuộc tranh chấp vô nghĩa, tốt nhất hãy cứ làm tốt việc của mình, không nên nghe theo lời xúi giục của người khác kẻo bị hiểu lầm là chia bè kéo phái.
Thổ sinh Kim báo tin mừng về đường tình duyên của con giáp này, bạn và người ấy vẫn duy trì mối quan hệ vô cùng hòa hợp. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy, nhờ thế mà gia đình lúc nào cũng có bầu không khí bình yên và hạnh phúc.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.