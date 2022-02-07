Đúng ngày mai, thứ Ba 8/2/2022, nhân duyên 'quay gót', sự nghiệp nặng như đá tảng, 3 con giáp công danh trì trệ, tiền tài tụt dốc không phanh

Tâm linh - Tử vi 07/02/2022 12:16

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Ba 8/2/2022, nhân duyên 'quay gót', sự nghiệp nặng như đá tảng, 3 con giáp xui xẻo gặp công danh trì trệ.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ sẽ phải chi tiêu khá tốn kém trong ngày hôm nay, nhất là với những người đã đi làm, có công việc ổn định. Bạn có thể phải mất một khoản kha khá cho các hoạt động sau khi đi làm trở lại.

Trong chuyện tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình đang rất hài hòa. Ngày hôm nay, bạn “chín bỏ làm mười”, không muốn to tiếng với bất cứ ai và dành cho mọi người xung quanh những cử chỉ chăm sóc dịu dàng nhất.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Kiếp Tài tác động, người tuổi Thân nên học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu năm như thế này, bạn chớ nên hành động theo cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Thói quen thích làm mọi việc theo ý mình cũng cần được cải thiện trong năm 2022 này. Nếu cứ thích gì làm nấy, bạn sẽ dễ gây khó chịu cho mọi người xung quanh, cho dù bạn rất tài giỏi đi chăng nữa.

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu nhanh nhẹn, luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhưng lại quá nóng nảy, không hài lòng với những việc người khác đang làm.

Tỷ Kiên cho thấy bạn là một người kiên định với mục tiêu của mình. Nếu muốn đạt được thành công trong năm mới, bạn hãy xác định rõ ràng đích đến cho mình để có chí hướng phấn đấu.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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