Đúng ngày mai, thứ Tư 27/4/2022, mây mù giăng lối, 3 con giáp trôi tuột cơ hội làm giàu, tiểu nhân như hòn đá ngáng đường, cản trở công danh, ngăn cách tài lộc

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 11:18

Thứ Tư 27/4/2022, 3 con giáp xui xẻo trôi tuột cơ hội làm giàu, tiểu nhân như hòn đá ngáng đường, cản trở công danh, ngăn cách tài lộc.

Tuổi Thìn

Kiếp Tài giáng mệnh, người tuổi Thìn chớ nên nóng vội trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ 4 này. Con giáp xui xẻo có thể đưa ra các nhận định sai lầm và có thể nhận về những rủi ro chẳng thể lường trước.

Ngoài ra, nếu có tiền bạc trong tay, bản mệnh cũng đừng vì thế mà khoe khoang, kẻo kẻ xấu bụng dễ nhắm đến bạn hòng chiếm đoạt hay lợi dụng. Lúc này, hãy giữ túi tiền của mình thật chặt bạn nhé.

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Kiếp Tài giáng mệnh, người tuổi Thìn chớ nên nóng vội trong các quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể phải đối mặt với không ít rắc rối trong ngày hôm nay. Đây là lúc bạn cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết mới có thể đưa ra những lựa chọn chính xác cho bản thân.

Chưa kể Thương Quan giáng mệnh còn khiến vận trình của con giáp này thêm muôn vàn khó khăn trắc trở. Chỉ cần một quyết định sai lầm, tất cả mọi nỗ lực cố gắng của bạn từ trước đến giờ có thể đổ sông để biển hoàn toàn.

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Người tuổi Thân có thể phải đối mặt với không ít rắc rối trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Kiếp Tài xuất hiện nhắc nhở người tuổi Tuất cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định về tiền bạc trong ngày này. Chỉ cần một bước đi sai lầm, bạn có thể mất tất cả, tiền bạc lẫn sự nghiệp mà bạn đã gây dựng bấy lâu.

Lúc này, bạn cần phải tỉnh táo và sáng suốt, đừng để bản thân sa vào mật ngọt của người khác, đưa tiền của mình vào những nơi nguy hiểm. Cũng đừng quá dễ dàng tin vào bất cứ ai, kể cả những người thân quen nhất, bạn sẽ chẳng thể biết được họ đang thực sự nghĩ gì hay muốn gì từ bạn đâu.

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Kiếp Tài xuất hiện nhắc nhở người tuổi Tuất cần phải hết sức thận trọng trong các quyết định về tiền bạc trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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