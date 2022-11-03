So với người tuổi Dần thì những người tuổi Tuất có tính kiên cường mạnh mẽ, đầy tham vọng một cuộc sống sung túc đủ đầy. Người tuổi Tuất thường được coi là rất rất liều lĩnh, không bao giờ cam chịu trước số phận. Họ luôn làm việc cho kế hoạch đã đặt trước và cố hết sức cho mục tiêu đó được hoàn thành.

Tử vi dự báo đúng ngày mai thứ Sáu ngày 4/11/2022 , những cố gắng này mà người tuổi Tuất sẽ được đền bù thỏa đáng. Tiền bạc của họ chủ yếu đến từ thu nhập chính, cũng chính là công việc chính của bản mệnh. Nhờ những kế hoạch sống cụ thể và sự cố gắng không ngừng thế nên tới cuối năm Canh Tý, con giáp này rất dễ trở thành đại gia, sung túc dư giả. Từ những thời cơ, cơ hội lớn bất ngờ tới với mình, người tuổi Tuất thời gian tới có muốn nghèo cũng khó!

Tử vi dự báo, ngày mai thứ Sáu ngày 4/11/2022này là quãng thời gian đại phát, đại tài, đại cát đại lợi với tuổi Mùi. Tiền bạc thu về đã tốt, nguồn lợi nhuận từ khoản thu bất ngờ còn đáng ngưỡng mộ hơn. Tài vận của người cầm tinh con Dê chuyển biến tích cực sẽ khiến số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt.

Tử vi ngày mai, tuổi Mùi cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu, may mắn theo chân. Từ đây, cơ hội thăng tiến của con giáp này sẽ rộng mở, tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, đứng trên bục vinh quang.

Tuổi Tỵ

Trong số 12 con giáp, Tuổi Tỵ là người tài giỏi, thông minh hiếm ai bì kịp. Trong những tháng đầu năm 2022, mọi thứ với tuổi Tỵ đều không hoàn hảo và chẳng được như ý muốn.

Nhưng vào ngày mai thứ Sáu ngày 4/11/2022, vận may của tuổi Tỵ sẽ chuyển biến đột ngột theo hướng tích cực. Tuổi Tỵ được ví như "chuột sa chĩnh gạo", Thần Tài rót lộc vào nhà. Người tuổi Tỵ sẽ làm đâu thắng đó, tiền tài cứ thế thăng hoa như diều gặp gió. Cuối năm, tuổi Tỵ có thể vượt qua mọi sóng gió, tiền tiêu rủng rỉnh và tha hồ tận hưởng phúc đức đến hết năm sau.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.