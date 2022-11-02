Đúng 10 ngày tới (2/11 – 11/11), 3 con giáp trúng số bất ngờ, tài lộc thăng hạng, tiền bạc rủng rỉnh, cơ ngơi đồ sộ, gom vàng vét bạc về nhà, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ

Theo tử vi con giáp, quý nhân đưa đường dẫn dối cho tuổi Mão. Trong 3 tháng cuối năm nay, đây là con giáp may mắn dễ đón tài lộc, vận may trong sự nghiệp. Thời gian hiện tại chưa có gì nổi bật nhưng đúng 10 ngày tới (2/11 – 11/11) vận thế của tuổi Mão hứa hẹn bùng nổ bất ngờ, thuận lợi phát hờn.

Đặc biệt người làm ăn kinh doanh trúng mánh lớn trong đúng 10 ngày tới (2/11 – 11/11). Nếu hiện tại có nhiều khó khăn thì thời gian tới tuổi Mão sẽ được quý nhân nâng đỡ, buôn may bán đắt, lợi nhuận ào ào vào túi.

Người tuổi Hợi nhân hậu, lạc quan. Họ luôn biết tận dụng thực lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đây là con giáp có khát vọng lớn về giàu sang. Người tuổi Hợi có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt, không ngừng cố gắng để có được thành công. Bởi thế, thành công đến với con giáp này không khó nhưng phải cần thời gian vững vàng.

Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (2/11 – 11/11), vận mệnh giàu sang của người tuổi Hợi chỉ 2 phần, còn 8 phần còn lại là do nỗ lực của chính họ. Để giàu có, thậm chí là trở thành tỷ phú với tuổi Hợi chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhiệt tình, năng nổ, dám làm dám chịu, không bao giờ khuất phục trước khó khăn, thử thách.

Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (2/11 – 11/11), do bước vào cục diện “Hợi Thủy Sinh Dần Mộc” nên vận thế khởi sắc mạnh mẽ. Sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, người tuổi Dần sẽ được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với thu nhập lớn rất nhiều lần hiện tại.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.