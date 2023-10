Thần Tài gọi tên, 3 con giáp có duyên với trúng số, may mắn hơn vạn người, thoát khỏi vận nghèo, phú quý đồng hành, sự nghiệp vượng phát trong vòng 7 ngày tới (3/11 – 9/11)

Người tuổi Thân trời sinh phú quý thịnh vượng. Trước đó con giáp này không kiếm nhiều tiền nhưng một khi vận may đến thì sẽ giàu không tưởng.

Tử vi 12 con giáp tiết lộ rằng, sau một thời gian dài bị hung tinh hành hạ, cuối cùng, tuổi Dần đã chờ được tới thời điểm vàng để bứt phá. Mọi sự chuẩn bị kĩ càng, tài vận dâng cao, thiên thời địa lợi nhân hòa giúp cho họ liên tiếp gặp may mắn trong mọi chuyện.

Trong vòng 7 ngày tới (3/11 – 9/11), tài lộc đến từ chuyện làm ăn, niềm vui cuộc sống đến từ những người thân yêu trong gia đình. Với con giáp này, thực sự không còn gì để nói ngoài hai chữ hưng thịnh, sung sướng. Đạt được tới đỉnh giàu sang, chớ quên khi nghèo khó mà cần kiệm, chăm chỉ, chớ dại phung phí xa hoa là lời khuyên tử vi 12 con giáp dành cho bạn.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người siêng năng, chăm chỉ, dù cuộc sống có như thế nào họ vẫn không ngừng lao động, luôn nỗ lực, cố gắng để tạo tài sản, của cải cho riêng mình. Trong từng giai đoạn, mỗi con giáp sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố nhưng thời gian qua tuổi Sửu lại không được thừa hưởng sự ưu ái đó.

Tuy nhiên, tuổi Sửu chưa bao giờ dựa vào vận may, họ tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều tự do mình tạo ra. Tử vi học có nói, một số con giáp sẽ "lên hương" trong những tháng cuối năm, đặc biệt là trong vòng 7 ngày tới (3/11 – 9/11) này. Công việc của tuổi Sửu không những thuận lợi, may mắn mà bất kể kinh doanh hay làm việc gì cũng sinh lời gấp bội.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.