Tuổi Hợi là con giáp hiền lành, nhân hậu. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn, không so đo để bụng. Cũng vì tính cách này nên tuổi Hợi đi đâu cũng được nhiều người yêu mến, luôn có quý nhân đi theo nâng đỡ, chở che.

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay (2/11), Tuổi Hợi được dự đoán là một trong 3 con giáp may mắn, phất giàu trong ngày mới. Nếu đang gặp khó khăn, tới đó sẽ có cách giải quyết, nếu đang vất vả thì tới đó sẽ thảnh thơi sung sướng. Cuối năm là thời kỳ thăng hoa nhất của tuổi Hợi trong năm nay.

Tuổi Dậu là người không bao giờ nản lòng hay lo sợ trước sự vất vả trong công việc. Ngay cả khi mọi người đều đang chán nản thì bạn vẫn sẽ nghiêm túc và kiên trì hoàn thành công việc được giao. Tài vận của người tuổi Dậu trong hôm nay (2/11) rất tốt, biểu hiện là thu nhập của các bạn có cơ hội gia tăng đáng kể và nguồn tiền này chủ yếu đến từ công việc của các bạn.

Tử vi dự báo đúng 16h30 hôm nay (2/11), lời khuyên dành cho những người thuộc con giáp này nên tích cực và hăng hái hơn, chấp nhận nỗ lực hi sinh nhiều hơn một chút, tranh thủ tài vận tốt để có thể gặt hái những thành tựu rực rỡ.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng hai ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp. Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời Sửu bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông.

Tử vi hôm nay (2/11), với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của Sửu sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn. Cuộc sống của tuổi Sửu bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công.

Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.