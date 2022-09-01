Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/9/2022, chia buồn với 3 con giáp tiền của 'không cánh mà bay', sự nghiệp vướng hạn lao đao, dễ mắc vào nợ nần

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 11:48

Thứ Sáu 2/9/2022, chia buồn với 3 con giáp tiền của 'không cánh mà bay', sự nghiệp vướng hạn lao đao, dễ mắc vào nợ nần.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra tương đối vất vả vào đúng ngày mai. Công việc gặp phải trở ngại và trục trặc. Lại thêm điềm báo tiểu nhân đeo bám nên nhắc nhở con giáp này cần thận trọng trong mỗi lời nói cho tới hành động. Thậm chí, nguồn tài chính chẳng những không được cải thiện mà còn có hao hụt.‏

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này không được như ý. Bạn chưa thực sự tin tưởng nửa kia, dẫn tới thái độ nghi ngờ và thường có những lời nói, hành động dằn vặt nửa kia lẫn bản thân mình. Chính điều này đã làm mối quan hệ của cả hai rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không thể tiến xa hơn nhưng cũng không chấm dứt hẳn.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/9/2022, chia buồn với 3 con giáp tiền của 'không cánh mà bay', sự nghiệp vướng hạn lao đao, dễ mắc vào nợ nần - Ảnh 1
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra tương đối vất vả vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra chưa như ý muốn và đón nhận không ít tin tiêu cực. Bản mệnh ảo tưởng vào năng lực và kinh nghiệm của mình, từ đó đưa ra những quyết định sai lầm không đáng có. Các rắc rối trong khoảng thời gian này được cho là kết quả của việc tự cao tự đại.‏

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng đang gặp sóng gió. Đào hoa dữ là điềm báo của nhiều sự không vui xảy đến trong chuyện tình cảm. Cuộc sống vợ chồng ngày một phai nhạt vì người trong cuộc không quan tâm nhiều tới suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/9/2022, chia buồn với 3 con giáp tiền của 'không cánh mà bay', sự nghiệp vướng hạn lao đao, dễ mắc vào nợ nần - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra chưa như ý muốn và đón nhận không ít tin tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho thấy những cảm xúc tiêu cực dễ khiến người tuổi Thân sẽ dễ dàng nảy sinh xung đột với đồng nghiệp. Môi trường làm việc tập thể đang đem lại cho bản mệnh sự mệt mỏi về tinh thần lẫn cơ thể. Tốt nhất bạn nên thử đi xa hoặc dạo chơi đâu đó một mình sau giờ làm việc để tâm trạng được tốt hơn.

Chuyện tình cảm không như ý muốn. Do chịu quá nhiều tổn thương trong quá khứ nên hiện tại người tuổi này không thể mở lòng được với ai nữa. Bạn cần thời gian hàn gắn vết thương lòng, thay vì bắt đầu một mối quan hệ mới đầy rủi ro và bất trắc.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/9/2022, chia buồn với 3 con giáp tiền của 'không cánh mà bay', sự nghiệp vướng hạn lao đao, dễ mắc vào nợ nần - Ảnh 3
Tử vi ngày mới cho thấy những cảm xúc tiêu cực dễ khiến người tuổi Thân sẽ dễ dàng nảy sinh xung đột với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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