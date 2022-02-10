Đúng ngày mai, thứ Sáu 11/2/2022, vận đen đeo bám tận cửa, 3 con giáp bị kìm hãm sự nghiệp, TÀI LỘC đổ sông đổ biển, tâm trạng nặng nề như đeo chì

Tâm linh - Tử vi 10/02/2022 12:21

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Sáu 11/2/2022, vận đen đeo bám tận cửa, 3 con giáp xui xẻo bị kìm hãm sự nghiệp, tài lộc tụt dốc không phanh.

Tuổi Tỵ

Tử vi 12 con giáp dự đoán, ngày Dần Tỵ Tương Hình, người tuổi Tỵ cần đề phòng tiểu nhân xung quanh mình đang tìm cách cản trở công việc của bạn. Kẻ đó chẳng những ngấm ngầm ám hại mà còn lớn tiếng vu oan, đổ tội cho bản mệnh, vừa ăn cướp vừa la làng.

Tỷ Kiên xuất hiện còn khiến việc hợp tác của con giáp này với đồng nghiệp khó mà suôn sẻ. Cả hai đều có quan điểm riêng, ai cũng cho rằng ý kiến của mình hợp lý hơn, chẳng ai chịu nhường nhau dẫn đến xung đột nghiêm trọng.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Kiếp Tài giáng họa khiến tài lộc trong ngày của người tuổi Mùi không được dồi dào cho lắm. Tiền bạc trong túi mình rõ ràng nhưng có thể sẽ bay biến bất cứ lúc nào nếu như bạn không cân bằng lại thu chi.

Ngoài ra, bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt khi nghe lời khuyên của người khác. Đừng cả nể, cả tin quá đáng mà quyết định sai lầm, cuối cùng tiền bạc vất vả lắm mới kiếm được nay tan thành mây khói.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dần Thân Tương Xung hôm nay có thể khiến cho người tuổi Thân gặp phải nhiều điều không như ý. Những chú Khỉ sẽ phải trải qua một ngày làm việc cật lực và hiếm khi nhận được sự giúp đỡ của bất cứ ai. Bạn nên cố gắng hết sức mình, đừng bày tỏ sự bất mãn với mọi người xung quanh.

Thiên Tài nhắc nhở cho con giáp này, nếu bạn cứ cố gắng, nỗ lực không ngừng thì đến một lúc nào đó bạn sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng. Đó có thể là một khoản tiền kha khá khiến bản mệnh có thể sống thoải mái trong một thời gian.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày vía Thần Tài, 3 con giáp vận khí sâu hơn biển, may mắn gõ cửa nhà, công việc hanh thông, thuận lợi, làm đâu gặt đấy, PHÚC LỘC hơn người

Sau ngày vía Thần Tài, 3 con giáp vận khí sâu hơn biển, may mắn gõ cửa nhà, công việc hanh thông, thuận lợi, làm đâu gặt đấy, PHÚC LỘC hơn người

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau ngày vía Thần Tài, 3 con giáp may mắn đón vận khí sâu hơn biển, công việc hanh thông, thuận lợi, làm đâu gặt đấy, tiền tài vô biên.

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