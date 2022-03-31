Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/4/2022, Cá Tháng Tư gặp người tâm cơ, 3 con giáp cẩn thận bị LỪA GẠT, bao nhiêu cố gắng đổ sông đổ bể, TIỀN TÀI theo gió đi xa nghìn dặm

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Sáu 1/4/2022, 3 con giáp xui xẻo bị lừa gạt nhiều chuyện, cẩn thận hao tổn tài lộc.

Tuổi Dần Thương Quan giáng họa, người tuổi Dần sẽ gặp đủ loại khó khăn trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay. Những việc tưởng như thành công bất ngờ gặp thất bại, bạn khó mà đạt được mục tiêu đã đặt ra. Đáng tiếc, tình cảm của con giáp xui xẻo này và người nhà cũng không yên ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng hành động dưới sự chi phối của cảm xúc, khiến nửa kia tổn thương.

Thương Quan giáng họa, người tuổi Dần sẽ gặp đủ loại khó khăn trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Thiên Quan xuất hiện là điềm báo xấu trong sự nghiệp của người tuổi Mùi. Có thể bạn sẽ gặp phải khó khăn liên tiếp trong ngày hôm nay do có kẻ tiểu nhân ngáng trở. Hãy cẩn thận trong từng việc mình làm, cũng như chớ tin theo lời người khác. Đồng thời, bạn cũng nên tránh va chạm với người có quyền cao chức trọng. Hoặc khi giao tiếp với những đối tượng đó, bạn nên chú ý cách hành xử, nói năng của mình, tránh vô tình đắc tội với đối phương, gây tác động xấu tới sự nghiệp.

Thiên Quan xuất hiện là điềm báo xấu trong sự nghiệp của người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Người tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù hoàn cảnh trước mắt có rắc rối đến đâu, hãy luôn giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực nhé. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, sự dửng dưng sẽ đôi bên càng lúc càng trở nên xa cách. Nếu còn trân trọng đối phương thì hãy nhanh chóng tìm cách hòa giải nhé. Người tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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