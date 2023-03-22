Đúng ngày mai, thứ Năm 23/3/2023: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, sự nghiệp vẻ vang, tiểu nhân phải nhượng bộ nhiều phần

Tâm linh - Tử vi 22/03/2023 07:41

Bước sang thứ Năm ngày 23/3/2023, những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền.

Tuổi Sửu

Sang ngày thứ Năm, tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn che chở nên công việc trong ngày phát triển vô cùng rộng mở. Con giáp này xây dựng những kế hoạch sát với mục tiêu nhất. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh thử thách giới hạn của mình và nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên vì ngũ hành xung khắc nên con giáp này đôi khi trở nên cố chấp, có thời cơ tốt mà không tận dụng, chỉ muốn làm theo ý mình. Chính sự ngang bướng này đã khiến bạn mắc sai lầm khi đưa ra những ý tưởng xa rời thực tế hoặc không khả thi. Bạn nên lắng nghe ý kiến của mọi người để có cái nhìn khách quan nhất.

Chuyện tình cảm cũng đón những tín hiệu không mấy tốt lành. Dù là nửa kia hay là bạn thì đều có xu hướng gạt bỏ lời giải thích của đối phương, khăng khăng với lời buộc tội của mình, dần dà đẩy tình yêu tới bờ vực sụp đổ.

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/3/2023: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, sự nghiệp vẻ vang, tiểu nhân phải nhượng bộ nhiều phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn được Thiên Tài chiếu mệnh nên tiền bạc không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định. Dù hiện tại tài chính có phần dồi dào nhưng bạn cũng đừng vội phung phí, cần chi tiêu có chừng mực. Không ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu bạn chịu khó tích lũy cho mình một khoản phòng thân thì sẽ chủ động và an tâm hơn nhiều đấy.

Chuyện tình duyên không được như ý, đôi lứa dễ có những rạn nứt thậm chí là nghi ngờ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng do những trận cãi cọ liên miên. Bạn đang có cảm giác bất an về mối quan hệ của mình, lại thêm những tác động bên ngoài khiến cho bạn khó có thể vững tâm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/3/2023: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, sự nghiệp vẻ vang, tiểu nhân phải nhượng bộ nhiều phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tin vui với tuổi Tuất là Lục Hợp cục sẽ mang tới cho bản mệnh những cơ hội hợp tác làm ăn cực kỳ có lợi, cũng như những đối tác, cộng sự đáng tin cậy. Khi đôi bên tin tưởng lẫn nhau, quá trình bắt tay hợp tác chung sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận không nhỏ.

Người làm công ăn lương cũng có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập, chỉ cần bản thân muốn và chịu khó hơn một chút thì khả năng thành công sẽ rất cao đấy. Mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng, vấn đề là bạn cần tìm ra nó và tập trung tận dụng điều đó để làm lợi cho mình.

Đúng ngày mai, thứ Năm 23/3/2023: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, sự nghiệp vẻ vang, tiểu nhân phải nhượng bộ nhiều phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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