Đúng ngày mai, thứ Năm 10/3/2022, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đột ngột trở nên kiêu căng, khiến cho mọi sự khó thành, làm đâu hỏng đó, khó có đường sửa chữa

Tâm linh - Tử vi 09/03/2022 12:13

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Năm 10/3/2022, 3 con giáp xui xẻo lại tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Thiên Quan giáng mệnh nhắc nhở người tuổi Ngọ chớ nên huênh hoang, khoe mẽ trong ngày hôm nay nếu không muốn đắc tội với kẻ tiểu nhân. Nên nhớ rằng khiêm tốn mới là cách hành xử của người khôn ngoan, nếu không thể tiết chế được khuyết điểm này thì bạn sẽ tự gây thêm rắc rối cho bản thân mà thôi.

Cũng trong ngày này, những chú Ngựa phải thận trọng cả trong các quyết định tài chính. Có thể kẻ tiểu nhân sẽ dùng lời ngon lẽ ngọt để thuyết phục bản mệnh đầu tư mù quáng. Bản mệnh nếu thấy lợi mà ham là sẽ dễ dàng sập bẫy của kẻ xảo quyệt. Đừng bao giờ nghĩ rằng có ai sẽ cho mình được hưởng lợi lộc một cách dễ dàng đến thế.

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Cũng trong ngày này, những chú Ngựa phải thận trọng cả trong các quyết định tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nên cẩn thận từng lời ăn tiếng nói của mình trong hôm nay để đề phòng họa thị phi. Dù không có ý xấu nhưng những lời bạn vô tình nói ra khi lọt vào tai kẻ tiểu nhân lại trở thành những điều xấu xa. Từ đó, kẻ tiểu nhân sẽ đơm đặt, thêm mắm thêm muối để gây bất lợi cho bạn.

Lại thêm Kiếp Tài xuất hiện, đường tài lộc của những chú Khỉ đang gặp khá nhiều bấp bênh. Bản mệnh cần thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc, bởi rất có thể bạn đang đi sai hướng và đánh mất tiền của trong tay mình một cách mù quáng.

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Lại thêm Kiếp Tài xuất hiện, đường tài lộc của những chú Khỉ đang gặp khá nhiều bấp bênh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hôm nay khá nhiều áp lực đè nặng lên vai tuổi Hợi nhưng bạn lại không biết chia sẻ cùng ai để vơi bớt. Mọi thứ như đang chống lại bản mệnh, khiến con giáp xui xẻo nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả cho nhẹ người.

Thương Quan cho thấy bản mệnh đang gặp phải vấn đề trong công việc của mình và chưa tìm được cách giải quyết sao cho ổn thỏa, đặc biệt là những mâu thuẫn với đồng nghiệp. Hai bên đều có những ý kiến và quan điểm riêng biệt, để dung hòa với nhau thì cần thêm thời gian cũng như hạ thấp cái tôi của cả hai.

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Thương Quan cho thấy bản mệnh đang gặp phải vấn đề trong công việc của mình và chưa tìm được cách giải quyết sao cho ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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