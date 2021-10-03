Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 4/10/2021, 3 con giáp may mắn sự nghiệp vụt sáng, tiền bạc dồi dào, sống đời giàu sang phú quý

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 4/10/2021, 3 con giáp may mắn vận trình thăng hoa, công danh vượng phát, số dư tài khoản tăng lên không ngừng.

Tuổi Thân

Bước sang thứ Hai này, người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Công việc của Thân có nhiều chuyển biến tích cực, những quyết định bạn đưa ra nhanh chóng phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu khổng lồ. Tài lộc của bản mệnh lên cao, cung tài lộc được các sao tốt lành "đỡ đầu". Nếu nắm bắt được cơ hội này, chẳng những bản mệnh đạt được lợi nhuận lớn mà bản thân và gia đình cũng sẽ được ban phước để vạn sự hưng thịnh.

Ngoài ra, vận đào hoa đang đến với bản mệnh. Thân được nhiều người theo đuổi nên nếu ai muốn chinh phục con giáp này thì cần phải sớm "ra tay".

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dự đoán, thứ Hai là ngày hoàng kim với người tuổi Thìn. Con giáp may mắn có thể nắm trong tay nhiều cơ hội kiếm tiền, sự nghiệp hanh thông, bước lên một tầm cao mới khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vận trình đang lên, con giáp có thể tận dụng lúc này triển khai những dự định, kế hoạch đã chuẩn bị trước đó để có những bước tiến suôn sẻ.

Bên cạnh đó, con giáp cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình. Tuy có thể hiện tại cơ thể bạn đang trong trạng thái tốt nhất nhưng cũng đừng vì thế mà chủ quan, tham công tiếc việc mà để bản thân kiệt quệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thứ Hai đến với tuổi Sửu với nhiều chuyện hỷ. Dù công việc còn nhiều khó khăn, áp lực nhưng con giáp vẫn kiên cường vượt qua và thu về những thành tựu đáng nể. Sự nghiệp vượng phát kéo theo tài lộc hanh thông, con giáp tiền tài dư dả, tha hồ chi tiêu. Nếu đang có một dự định mới, Sửu nên cân nhắc thật kỹ để để đưa ra lựa chọn có lợi cho bản mệnh nhất.

Những mâu thuẫn trong mối quan hệ với các thành viên trong gia đình cũng được giải tỏa. Cuộc sống của con giáp trở nên viên mãn và trọn vẹn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-hai-ngay-4-10-2021-3-con-giap-may-man-su-nghiep-vut-sang-tien-bac-doi-dao-song-doi-giau-sang-phu-quy-428438.html